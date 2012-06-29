استقبال مردم نیشابور از امام رضا(ع) در تاریخ منحصر به فرد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالجواد غرویان در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: در مراسم استقبال از امام رضا(ع) پس از ایراد سخنان علمای بزرگ شهر چون محمد ابن اسلم طوسی و اسحاق ابن راهویه و درخواست ایشان از حضرت که روی خود را نمایان کنید همین که چشمان مردم به صورت نازنین حضرت افتاد از عشقی که به امام داشتند همه منقلب شدند به طوری که کسی نمی‌توانست احساسات خود را کنترل کند.

وی افزود: وضعیت به گونه ای بود که بعضی از عاشقان آن حضرت به خاک افتادند، بعضی به شدت می‌گریستند و عده‌ای پایه‌های سایبان را می بوسیدند.

وی اضافه کرد: در مراسم استقبال از امام رضا (ع) به روایت محدث قمی 24 هزار نفر با قلمدان‌های مرصع، حدیث معروف و مهم "سلسله‌الذهب" را نوشتند.

وی با تبریک اعیاد شعبانیه از مردم خواست از افراط و تفریط در برگزاری جشن ها خودداری کنند.