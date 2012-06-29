امر به معروف و نهی از منکر با برخورد فیزیکی انجام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های نماز جمعه این هفته ورامین پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم به برشمردن صفات مؤمنین پرداخته و افزود: خداوند در بسیاری از آیات قرآن، صفات مؤمنین را متذکر شده است.

وی ادامه داد: قرآن می فرماید افراد مؤمن نسبت به یکدیگر محبت دارند،امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را برپا می دارند و زکات می دهند، دقت کنید سخن خداوند مانند سخن ما نیست، خداوند موارد مهم تر را ابتدا بیان می دارند، پس اولین و بارزترین صفت مؤمن امر به معروف و نهی از منکر است.

امر به معروف و نهی از منکر در بین مسلمانان بسیار مظلوم هستند

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تصریح کرد: معروف یعنی واجبات، مستحبات و اعمال مباح و منکر اعمال حرام و منکر را گویند، متأسفانه باید عرض کنم این دو فریضه در بین مسلمانان بسیار مظلوم هستند، نماز را می خوانیم، روزه را می گیریم، اما به این دو فریضه آنقدر که مهم هستند پرداخته نمی شود، علامت و نشانه آن نیز همین فساد اجتماعی و اخلاقی است.

آیت الله محمودی اضافه کرد: نمی گویم با چوب و چماق امر به معروف و نهی از منکر کنید، با منکر جلوی منکر را نمی شود گرفت، با آب نجس نمی توان لباس نجس را پاک کرد، خیر، با زبانی لین، با نصیحت، باید آب پاک باشد.

وی عنوان کرد: با فحش دادن و زدن نمی توان جلوی منکرات را گرفت، این طور برخوردها صحیح نیست، اگر نیاز به برخورد باشد باید توسط مسئولان قضایی انجام شود، قاضی هم باید دقت کند، این دو فریضه بزرگ اسلامی مهم هستند، آن هم با زبان خوش؛

امام جمعه ورامین افزود: فلسفه قیام ابا عبدالله(ع) امر به معروف و نهی از منکر بوده است، نسبت به فرزندان خویش احساس مسئولیت کنید، نگذارید خدای نکرده گمراه شوند.

حادثه هفتم تیر نقطه عطفی در نظام اسلامی بود

آیت الله محمودی گلپایگانی در ادامه با اشاره به وقایع تیر ماه گفت: هفته اول تیرماه سال ۶۰ اتفاقاتی رخ داد که از خاطره ها محو نخواهد شد، ششم تیر به رهبر معظم انقلاب اسلامی سوء قصد کردند، هفتم تیر دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت و شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از عوامل تاثیرگذار و نخبگان این ملت را در پی داشت.

وی ادامه داد: دشمن گمان می کرد با این جنایات فاتحه نظام خوانده می شود، نظام خالی از وجود نخبگان خواهد شد، از هم خواهد پاشید، لکن همان حادثه هفتم تیر نقطه عطفی در نظام اسلامی است، خداوند شر آنها را به خودشان برگرداند، توطئه های شوم منافقان برملا شد و انقلاب جانی تازه گرفت.

باسابقه ترین امام جمعه کشور افزود: بدانید دشمن دست بردار نیست، هر روز با حیله ای جدید و کیدی تازه به جنگ انقلاب اسلامی و اعتقادات مردم ما می آید، دشمن از جنگ سخت و نظامی تقریبا مایوس است لکن امید به انحراف جوانان ما و جنگ نرم بسته است.