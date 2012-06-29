بدون حضور ایران نشست ژنو محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، "انطوان الحایک" کارشناس مسائل خاورمیانه امروز در تحلیلی که از سوی پایگاه النشره منتشر شده، می نویسد: پس از حمله به شبکه الاخباریه سوریه و منطقه قصر العدل در پایتخت سوریه، شرایط این کشور وارد پیچ و خمهای جدیدی شده و درگیریهای نظامی روبه افزایش است.

هم اکنون تمامی نگاهها به نشست گروه اقدام ویژه سوریه با حضور 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه کویت، قطر، عراق و ترکیه معطوف شده است.

البته این نشست ژنو نیست که تمامی نگاهها را به خود معطوف کرده بلکه اخیرا ترکیه نیز به خط داغ مواضع علیه سوریه وارد شده و نیروهایش را در مرز با این کشور به حالت آماده باش درآورده و سیستمهای پدافند هوایی اش را نیز در این مناطق مستقر کرده است.

بر این اساس پس از سقوط جنگنده ترکیه ای شرایط برای قبول نتایج کشورهای بزرگ در ژنو مهیا شده است. البته برخی ایرادات مهم نسبت به انتخاب کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو وارد است چون طی آن دعوتی از دو کشور اصلی و موثر در جریان تحولات سوریه یعنی ایران و عربستان نشده است.

یک دیپلمات منطقه ای در این باره تاکید می کند: اقدامات جدید عنان بر مبنای توصیه آمریکا صورت گرفته تا در نهایت طرح روسیه درباره برگزاری یک نشست بین المللی درباره سوریه به شکست کشانده شود. بر این اساس پس از تاکید مجدد روسیه بر لزوم حل بحران سوریه با حضور دولت و دیگر جریانها، تلاشهای جدی صورت گرفت تا این طرح به بیراهه کشیده و از کشورهای همسایه و مهم نزدیک سوریه از جمله لبنان و اردن هم دعوتی صورت نگیرد. از طرفی روسیه مترصد است در نشست ژنو با به شکست کشاندن تلاشهای آمریکا پاسخ جلوگیری از دعوت ایران را بدهد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به موارد فوق شکست احتمالی نشست ژنو را پیش از برگزاری آن، پیش بینی کرده است.