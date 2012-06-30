لزوم ارائه مدرک برای اثبات وجود گوشت دلفین در کنسروها

به گزارش خبرنگار مهر، برخی گمانه زنی های غیر رسمی و شایع شدن استفاده از گوشت دلفین مرده در تهیه کنسرو ماهی در جامعه، نگرانی خانوارهای ایرانی در استفاده از این محصول فرآوری شده را به دنبال داشته است.

در این رابطه واکنش‌های مختلفی از سوی برخی از مسئولان مرتبط با این صنعت ابراز شد به طوری‌که آنها ضمن رد این موضوع خواستار ارائه اسناد و مدارکی درباره استفاده از گوشت دلفین مرده در صنعت کنسروسازی شده اند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و با متخلفان برخورد کنند.

با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر این ادعا را در گفتگو با مسئولان سازمان شیلات، دامپزشکی و مجلس شورای اسلامی بررسی کرده است.

اقدامات سازمان شیلات برای استفاده از گوشت دلفین مرده در کنسرو ماهی

غلامرضا رازقی رئیس سازمان شیلات در خصوص شایعه استفاده از دلفین مرده در کنسروهای ماهی‌ به خبرنگار مهر اظهار داشت: من چنین چیزی را به شدت تکذیب می‌کنم، چرا که اصلاً این موضع به لحاظ علمی پایه و اساس ندارد.

وی با بیان اینکه کنسرو ماهی تنها از چند نوع ماهی مخصوص مانند ماهی تن که از دریا صید می‌شود درست می‌شود، گفت: عوامل مختلفی نیز بر تولید آن نظارت دارد به طوری که ناظرین بهداشتی از لحظه‌ای که این ماهی ها صید می‌شوند تا لحظه‌‌ای که به کارخانه‌های کنسروسازی برده و در قوطی‌های کنسرو قرارداده می‌شوند، بر آن نظارت دارند.

معاون وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه در پایان سال گذشته نیز دستورالعمل تضمین سلامت محصولات کشاورزی، دامی و شیلات ابلاغ شد، گفت:‌ براساس این دستورالعمل نظارت کامل بهداشتی بر همه محصولات کشاورزی به خصوص محصولات دامی و شیلات صورت می‌گیرد و جای هیچگونه نگرانی در این رابطه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری برنامه ریزی هایی جهت صدورشناسنامه برای کلیه محصولات شیلاتی انجام شده است، گفت: براین اساس محصولات صید شده ای که شناسنامه برای آنها صادر می شود دارای کد رهگیری می شوند بطوریکه دیگر امکان بروز چنین شایعاتی درجامعه امکانپذیر نخواهد بود.

نظارت دقیق سازمان دامپزشکی بر محصولات خام

محسن مشکات معاون بهداشت وپیشگیری سازمان دامپزشکی نیز در این رابطه به مهر گفت: متاسفانه این روزها شایعات زیاد شده است اما چنین چیزی اساساً صحت ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی تا جایی که فرآورده مورد نظر خام است مسئولیت نظارت بر آن را دارد و سپس این مسئولیت با وزارت بهداشت و درمان است، گفت: در خصوص نظارت بر گوشت ماهی برای استفاده در کنسرو های ماهی نیز این نظارت طبق رویه معمول انجام می‌پذیرد.

این مقام مسئول اضافه کرد: در حقیقت ماهیان صید شده در داخل کشور و یا ماهیان صید شده‌ای که از خارج از کشور وارد می‌شوند از گمرک مجوز ترخیص نمی‌گیرند مگر اینکه نمایندگان سازمان دامپزشکی از این محموله‌ها نمونه‌ گیری و آزمایشات لازم را به عمل آورند و در صورت تایید مجوز ترخیص خواهند گرفت.

گوشت دلفین شرایط طی مراحل کنسروسازی را ندارد

وی گفت: از سویی دیگر بر روی هر گوشت ماهی نمی‌توان برآیند کنسروسازی را پیاده کرد، چرا که گوشت ماهی در دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت حرارت می بینند و هر نوع باکتری از بین می‌رود پس باید گوشتی باشد که در این شرایط طعم و مزه و لطافت خود را از دست ندهد بنابراین نه تنها از گوشت دلفین مرده بلکه از ماهی‌های معمولی هم نمی‌توان برای کنسروسازی استفاده کرد.

به گفته معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی، فقط تن ماهیان، ساردین ماهیان، آزادماهیان و تاس ماهیان برای صنعت کنسروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند چون در هنگام اجرای مراحل کنسروسازی گوشت این نوع ماهیان قوام و لطافت خود را حفظ می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در مراکز تولید کنسرو ماهی سیستم "آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی" مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این سیستم همه ویژگی‌ها و همچنین نوع فرآوری‌ها مشخص می‌شود، ضمن اینکه منابعی که این محصولات از آنها استحصال می‌شوند باید مستند باشند و کارخانجات موظفند که این مستندات را حداقل به مدت دو سال نگهداری کنند.

نمی توان ازگوشت دلفین وارداتی استفاده کرد

مشکات درخصوص احتمال استفاده از گوشت دلفین وارداتی در صنعت کنسروسازی نیز گفت: بیشتر ماهی‌های صید شده از کشورهایی مانند نیوزیلند، استرالیا، هند و چین که مقام بالایی در صادرات آبزیان دارند به کشور وارد می‌شوند.

وی اضافه کرد: این کشورها به دلیل دسترسی به آب‌‌های آزاد توانایی صید ماهی در آب‌های بین‌المللی را دارند و دارای صنایع صید قوی هستند بطوریکه با استفاده از امکانات صید قادر هستند فرآوری‌هایی را بر روی گوشت ماهی در داخل کشتی انجام دهند.

این مقام مسئول با بیان اینکه واردکنندگان براساس شرایطی که سازمان شیلات اعلام می‌کند اقدام به واردات گوشت ماهی برای استفاده در صنعت کنسروسازی می‌کنند، گفت: همچنین باید دو موافقتنامه از سازمان دامپزشکی اخذ شود، یکی اخذ گواهی سلامت گوشت ماهی وارداتی و دیگری مجوز صید شرعی، بنابراین نه تنها نمی توان از گوشت دلفین وارداتی در صنعت کنسرو سازی استفاده کرد بلکه فقط می توان ازماهیانی که دارای این دو مجوز باشند در این صنعت استفاده کرد.

درحوزه آبهای ساحلی ایران دلفین نداریم

عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجالس هشتم و نهم نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در کشور ما صنایع کنسروسازی تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان، سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد است.

وی با بیان اینکه عده‌ای برای اینکه به این صنعت آسیب برسانند چنین شایعاتی را مطرح می‌کنند، گفت:‌ اساساً در حوزه آب‌های ساحلی ما دلفین وجود ندارد که صید شود یا بتوان از گوشت مرده آن استفاده کرد.

این مقام مسئول در عین حال تصریح کرد: ‌البته اگر کسی در این زمینه اسناد و مدارک معتبری دارد می‌تواند به کمیسیون کشاورزی مجلس ارایه کند تا در این رابطه اقدامات لازم صورت گیرد.

* گزارش از محمدابراهیم پاکزاد