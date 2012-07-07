گرانترین تورهای گردشگری تابستانی / سفر به کانادا 20 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز فصل تابستان و شروع تعطیلات سه ماهه برای ایرانیان بهترین زمان سفر است در این میان دفاتر خدمات مسافرتی کشورهای خارجی از این موقعیت بهترین استفاده را می کنند به این صورت که با آغاز فصل سفر در ایران، پکیج تورهای گردشگری آنها نیز با ترفندها و جذابیت های بیشتری عرضه می‌شود.

از سوی دیگر فروشندگان این تورهای گردشگری برای جذب مسافر، معمولا خدمات جانبی مانند گشتهای یک روزه و یا افزایش بازدید از مراکز گردشگری را به خدمات تورهای گردشگری اضافه می کنند اما در مقابل آژانسداران داخل کشور برای جذب مشتری خود از تبلیغ آب معدنی رایگان و یا سیم کارت برای فروش تور داخلی بهره می گیرند!

در یک بررسی میدانی درباره نرخ انواع تورهای خارجی می توان به این موضوع پی برد که در کنار سفر ایرانیها به کشورهای همسایه که معمولا ارزانترین نوع سفرهای خارجی به حساب می آید؛ تور گردشگری کشورهای دورتر مانند تورهای اروپایی ، گرانترین تورهای گردشگری با متقاضی کمتر هستد.

اکنون تور کشورهای دور در دفاتر خدمات مسافرتی پس از نوسانات نرخ ارز و کاهش سهمیه ارز دولتی کشورهای خارجی دو نرخی شده است به نحوی که آژانس های مسافرتی بیشتر قیمت تورهای اروپایی را به دلار یا یورو و بخشی دیگر را به ریال اعلام می کنند تا در این بین ضرر کمتری ناشی از نوسانات نرخ ارز به آژانسدار وارد شود. همچنین بسیاری از دفاتر در قرارداد تورها به مسافران اعلام می کنند که در صورت تغییر نرخ بلیت توسط شرکت هواپیمایی، نرخ ریالی تور نیز تغییر می کند.

اکنون نرخ تور گردشگری کانادا با 18 روز اقامت در هشت شهر، با امکانات متغیر در صرف ناهار، شام و گشت های داخل شهری، حدود پنج هزار یورو به اضافه چهار و نیم میلیون تومان فروخته می شود.

تور گردشگری مصر در رتبه بعدی سفرهای پرهزینه قرار دارد که با 11 روز اقامت در سه شهر اکنون در دفاتر خدمات مسافرتی با 3600 دلار و سه میلیون تومان عرضه می شود.

تور ایتالیا، اسپانیا و فرانسه نیز با 12 روز گردش در سه شهر مهم حدود سه هزار دلار و دو و نیم میلیون تومان در رتبه بعدی جدول گرانترین تورهای خارجی قرار دارد.

قیمت انواع تورهای خارجی به تعداد روزهای اقامت، میزان بازدید از شهرهای مهم گردشگری آن کشور و خدمات جانبی تور بستگی دارد با این حال در رده ارزانترین تورهای گردشگری خارجی، همچنان امارات و ترکیه بیشترین جاذبه گردشگری را برای ایرانیان دارند چرا که در ایام تابستان این دو کشور در فهرست پرمتقاضی ترین تورهای خارجی آژانسداران است.