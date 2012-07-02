سایه حفاریهای غیرمجاز بر ثبت جهانی محوطه باستانی شوش

به گزارش خبرنگار مهر، محوطه باستانی شوش یکی از مهمترین محوطه های تاریخی کشور است که مدیران میراث فرهنگی در استان خوزستان حفاطت از این مجموعه و آماده سازی پرونده ثبت جهانی آن را یکی از مهمترین اقدامات خود می دانند. در این محوطه تاریخی 400 هکتاری، تپه های تاریخی فراوانی وجود دارد که در ماههای اخیر مورد هجوم حفاران غیر مجاز قرار گرفته است به طوریکه در اوایل سال جاری حفاریهای غیر مجازی در تپه موسوم به قبر سید در نزدیکی تپه معروف جعفرآباد و تجاوز به مدفن یکی از سادات بزرگوار انجام شد.

حفاری در محوطه شهر شاهی، که اطلاعات با ارزشی از نظر علم باستان شناسی در هزاره سوم ق.م به دست می دهد، نیز مورد تلخ دیگری است. این حفاری ها درحالی انجام شده است که تا کنون یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی شوش در این زمینه اطلاع رسانی نکرده است.

اما حفاری غیر مجاز در محوطه دهکده هخامنشی هم به همان منوال مسکوت ماند همچنان که باز کردن یک گور اشکانی بر روی محوطه موسوم به دهکده هخامنشی در سکوت انجام شد.

در این باره، مجتبی گهستونی، سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان به خبرنگار مهر گفت: به تازگی شاهد حفاری غیر مجاز بر روی محوطه شهر پیشه وران در شوش بودیم.

وی افزود: این شهر در بخش شرقی و شمال شرقی محوطه باستانی شوش قرار دارد، در این تپه آثار سه لایه باستانی از دوره های اسلامی، و اشکانی و یک روستا از دوره هخامنشی به دست امده است. اثر قابل توجهی که در محوطه شهر پیشه وران (صنعتگران) بدست آمده مسجد نسبتا بزرگی است که احتمالا مسجد جامع شهر بوده است. این مسجد در حدود 60 * 70 متر طول و عرض دارد، و جزو اولین مساجد ستوندار ساخته شده در ایران و بلکه جهان اسلام است.

گهستونی بیان کرد: در این حفاری غیر مجاز، حفاران فرصت مناسب برای ایجاد یک گودال نسبتا عمیق با یک دالان را داشته اند. گودالی که نزدیک به چهار متر عمق دارد و خاکهای حاصل از آن یک تپه جدید را شکل داده اند.

محوطه باستانی شوش، محوطه ای با تپه های تاریخی بسیار است که عبور و مرور مردم در آن به آسانی انجام می شود و تنها دو طرف آن توسط اداره میراث فرهنگی و پایگاه تاریخی شوش محصور شده است.

از آنجا که سازمان میراث فرهنگی هنوز نتواسته است کل مجموعه را محصور کرده و نیروی یگان حفاظت نیز بر این امور آنچنان که باید نظارت ندارد به نظر می رسد یا نباید امیدی به ثبت جهانی شوش داشته باشیم و یا اینکه پرونده آن را زمانی به کمیته میراث جهانی می دهیم که از تاریخ خالی شده است!

آنچنان که مکان حفاری ها در شوش نشان می دهد، این اقدام غیرمجاز از سر صبر و حوصله انجام گرفته است. پس یک سوال بی جواب باقی می ماند که در زمان ایجاد این چاله های عمیق توسط حفاران غیر مجاز، پرسنل یگان حفاظت شوش مشغول چه فعالیتهایی بوده اند؟