به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس دوست حسيني، معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن، طي سخناني در حاشيه بازديد از چند واحد صنعتي در قم با بيان اين‌كه بررسي لازم جهت تعيين حداقل قيمت‌هاي قابل اعمال براي كالاهاي واراداتي به منظور جلوگيري از ورود كالاهاي غير كيفي به كشور در دست اقدام است، تصريح كرد: زيان ورود كالاهاي غير كيفي ارزان به كشور، علاوه بر توليد كنندگان متوجه مصرف كنندگان مي‌شود كه اين امر خود موجب رقابت نا عادلانه و وارد آمدن خسارت به اقتصاد ملي مي‌گردد.

وي در ادامه، الزامات فني و رعايت استاندارد را از جمله روش‌هاي ورود كالاهاي غير كيفي و ارزان به كشور عنوان كرد و افزود: بر اساس اعلام مؤسسه استاندارد در يك سال گذشته مقادير معتنابهي كالاهاي غير استاندارد وارد شده بود كه به كشورهاي صادر كننده بازگردانده شد.

لازم به ذكر است: معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن از 2 واحد صنعتي ريخته‌گري فولاد، يك واحد توليدي انواع پيچ و مهره و يك واحد فعال موتور سيكلت سازي در قم بازديد به عمل آورد.