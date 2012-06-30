توسعه صنعتی رویای تولیدکنندگان/ صنعت اردبیل نیازمند حمایت

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود فراهم بودن زمینه های رشد و شکوفایی صنعت در اردبیل بی استفاه ماندن پتانسیلهای این حوزه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه به مهمترین دغدغه فعالان صنعتی استان تبدیل شده و باعث شود تاکنون سهمی در صنعت کشور نداشته باشیم.

با بررسی زیر ساختهای اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، معادن و بازار فروش این استان می توان فرصتهای طلایی بسیاری را مشاهده کرد که بی استفاده مانده و در نتیجه در هیچ بازاری برند مطرح تجاری از اردبیل مشاهده نمی شود.

اما مهمترین سوال این است که امکانات بالقوه چرا تا به امروز نتوانسته است بدنه صنعت استان را متحول کرده و اردبیل را به مانند استانهای همسایه خود به شهرهای صنعتی تبدیل کند.

صنعتگران و تولید کنندگان استان مهمترین مشکلات را سرمایه و مدیریت می دانند و معتقدند تازمانی که این دو عامل در صنعت استان اردبیل تحول نداشته باشد وضعیت فعلی ثبات خود را حفظ خواهد کرد.

یکی از فعالان صنعتی بسته بندی مواد غذایی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حالی که اردبیل امکانات طبیعی برای تامین زیر ساختها و نیازهای بخش صنایع مختلف را دارد، پتانسیلها بالقوه مانده و استفاده بهینه ندارند.

تولید استانی حمایت نمی شود

بهزاد حسین زاده با اشاره به رفتارهای مدیران صنعتی با تولید کنندگان، از بی توجهی مدیران صنعتی استان به خواسته های تولید کننده انتقاد کرد و افزود: یکی از مهمترین زمینه های رشد یک صنعت حمایت از آن در بازار استانی است اما به وضوح دیده می شود که ادارات دولتی و حتی ادارات صنعتی استان برای تامین اقلام مصرفی مختلف با استانهای دیگر عقد قرارداد می کنند.

وی افزود: در صورتی که مدیران صنعتی یک استان از تولید کننده استانی حمایت نکنند انتظار زمینه رشد و شکوفایی بی فایده است.

افزایش نرخ بیکاری در اردبیل نتیجه رکود صنعت

بی توجهی به تولیدات داخلی علاوه بر رکود صنعت استان موجب شده از حداکثر اشتغال صنایع موجود در شهرکهای صنعتی استفاده نشود و بسیاری از واحدهای صنعتی به ورشکستگی و انحلال راضی شوند.

به طوری که یکی از نمایندگان اردبیل با اشاره به آمار 14.8 درصدی نرخ بیکاری فعال سازی صنایع استان را عامل مهم کاهش بیکاری فزاینده در این استان عنوان کرد.

مصطفی افضلی فرد آمار واقعی بیکاری در این استان را 14.8 درصد خواند و یادآور شد: اگر بتوانیم صنایع غیرفعال و نیمه فعال استان را احیا کنیم مشکل بیکاری در استان رفع می شود. وی در این خصوص از تلاش و پیگیری نمایندگان استان برای فعال سازی و حمایت از صنایع تولیدی غیرفعال، تعطیل و نیمه فعال خبر داد.

نمونه بارز این موضوع، یکی از مهمترین صنایع تولید پارچه در استان و کشور است که با وجود تزریق مبالغ قابل توجهی تسهیلات دولتی با حداقل نیرو در مرز تعطیلی فعالیت می کند و به عنوان مثال سالن دوزندگی آن با ظرفیت اشتغال پنج هزار نفر تنها 23 دوزنده دارد.

حسین زاده با توجه به شناختی از شهرکهای صنعتی و حوزه صنعت دارد، مهمترین دلیل این معضل را مشکلات و کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی می داند و معتقد است به دلیل ناتوانی در تامین مالی واحدهای صنعتی با حداقل ظرفیت اشتغال خود فعالیت می کنند.

مدیر عامل یک شرکت بسته بندی با اشاره به استفاده از یک چهارم ظرفیت اشتغال واحد صنعتی خود گفت: در صورتی که نقدینگی صنایع متحول شود و بانکها در نیمه راه حمایت خود را قطع نکنند زمینه جذب نیروی کار افزایش می یابد.

اخذ اعتبارات بنام صنعت به کام دلالی

حسین زاده در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت مقطعی بانکها از بخش صنعت، گفت: برای ایجاد صنعت یعنی خرید زمین و تجهیزات بانکها تا 80 درصد مبالغ را در قالب وام تامین اعتبار می کنند اما پس از احداث واحد صنعتی حمایتها قطع می شود و در صورتی که واحد صنعتی نتواند به سود دهی برسد و وام خود را بازپرداخت کند مجبور به ترک بخش صنعت با مبالغ بدهی گزاف خواهد شد.

وی معتقد است حمایت مقطعی بانکها موجب شده سرمایه در گردش صنایع اردبیل عملا با مشکل مواجه باشد و با اشاره به سوء استفاده برخی، از وامهای بانکی بخش صنعت تصریح کرد: به جرئت می توان گفت 60 درصد افرادی که به اسم صنعت وام گرفته اند اعتبارات آن را در بخشهای دیگری سرمایه گذاری کرده اند و از این رو بانک برای اعطای وام سختگیری می کند و در نتیجه خشک و تر را با هم می سوزاند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مطالعه بانک و بازرسی مکرر برای جلوگیری از این موضوع گفت: برغم بازرسی بانکها به صورت دوره ای و با ملاحظات کامل، کارشناسان این موسسات مالی راندخواری کرده و گزارشات معکوس منتشر می کنند.

مدیران صنعتی با تفکرات فراملی نداریم

اما مشکلات صنعت استان نه تنها در حمایت تولید کننده در بازار داخلی بلکه با بی توجهی مسئولان برای حضور در بازارهای خارجی نیز مواجه است. بطوریکه به عقیده تولید کنندگان یکی از مهمترین نهادهای زمینه ساز تجارت خارجی، اتاق بازرگانی نه تنها نتایج تحقیقات خود در خصوص بازارهای فراملی را در اختیار تولید کنندگان نمی گذارد بلکه کوچکترین تعاملی با واحدهای صنعتی نداشته و میزان توانمندی آنها در ورود به بازارهای خارجی را نمی داند.

یکی از تولید کننده های پوشاک اردبیل با اشاره به مطالعات شخصی خود از بازار کشورهای همسایه تاکید کرد: در کمال تعجب مشاهده می شود علارغم اینکه تولیدات استانی کشورمان به مراتب کیفی تر از محصولات کشور چین است، اما بازارهای همسایه و حتی بازار داخلی را این محصولات بی کیفیت تصرف کرده اند.

فرهاد حقی تصریح کرد: در صورتی که تولید کنندگان استانی از توانمندی خود مطلع شوند بی شک ترس ورود به بازارهای خارجی از بین رفته و زمینه تجارت خارجی مهیا می شود.

رئیس اتحادیه تعاونیهای تولید پوشاک اردبیل با بیان اینکه کشور چین به دلیل تحلیل گسترده بازارهای خارجی توانسته است به سلایق و خواسته ای مشتریان نفوذ کند، عنوان کرد: تولیدکننده استان اردبیل این توان را دارد که در صورت مشاهده رگه های حمایتی حتی از هفته بعد وارد بازارهای جهانی شوند.

وی با اشاره به امتیاز همسایگی کشورمان با کشورهاییر عراق و جمهوری آدربایجان افزود: عراق به دلیل نزدیکی، بازار مناسبتری برای تولیدکنندگان ایرانی است، اما تیز بینی چینیها باعث شده یک پیراهن تولید چین در عراق شش هزار تومان به فروش برسد در حالی که فقط هزینه حمل و نقل آن هزار تومان است و این در حالی است که در عراق یک فروشگاه ایرانی وجود ندارد.

این تولید کننده با انتقاد از نبود کوچکترین حرکت پژوهشی در زمینه تحلیل و ارزیابی بازارهای خارجی از سوی نهادهای مسئول علت هراس تولید کنندگان از ورود به بازارهای جهانی را عدم شناخت از این بازارها دانست و گفت: مسئولان نه تنها تحرکی در این زمینه ندارند، بلکه پاسخگوی مشکلات نیز نیستند و حتی مکاتبات و درخواستهای صنعتگران پاسخ داده نمی شود.

وی معتقد است حذف تشویقی دولت از صادرات باعث شده بسیاری از تولید کننده ها از صدور کالاهای خود منصرف شوند چون این تشویق می توانست بخشی از هزینه های تولید کننده را پوشش دهد.

تعطیلی 80 درصد واحدهای صنعتی اردبیل

در حالی که مسئولان در اظهارات متفاوت و متناقضی در خصوص وضعیت صنعت اردبیل ابراز عقیده می کنند، تولید حداقلی با حجم عظیم مشکلات پیامدی است که صنعتگر داخلی به دوش می کشد.

به عقیده تولید کنندگان و صنعتگران استان شهرکهای صنعتی به جای شور و تحرک به دلیل تعطیلی مکرر واحدهای صنعتی و حیات حداقلی سایر واحدها به شهر ارواح می ماند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نهم با اشاره به پتانسیلهای غیرقابل انکار این استان در زمینه های مختلف به خبرنگار مهر گفت: با این وجود هم اکنون 80 درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل تعطیل است.

مصطفی افضلی فرد با اشاره به جلسه نمایندگان استان اردبیل با وزیر صنعت، معدن و تجارت، از توزیع ناعادلانه امکانات و اعتبارات برای توسعه بخش صنعت، تولید و اقتصاد این منطقه انتقاد کر و یادآور شد: مطابق اصل 23 و 48 قانون اساسی دولت موظف است امکانات را به طور مساوی و عادلانه در کشور توزیع کند که به دلیل عدم توزیع امکانات مساوی به این استان با وزیر دیدار و گفتگوهایی داشتیم.

افضلی فرد با بیان اینکه نمایندگان استان در این خصوص تذکراتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده اند، افزود: استان اردبیل در زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی پتانسیلهای زیادی دارد، اما به دلیل ضعف عملکرد متولیان امر در این مورد به موفقیت در خور شان استان دست نیافته ایم.

مدیر شهرکهای صنعتی: من پاسخگوی مشکلات بخش صنعت نیستم

اظهارات نماینده مجلس اردبیل در حالی است که مدیر شهرکهای صنعتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار مهر حاضر به پاسخگویی به سوالات حوزه صنعت استان و شائبه فعالیت نزدیک به ده درصد واحدهای صنعتی نشد.

محمد ملاطفی که پیش از این مدیرکل صنایع و معادن استان اردبیل بوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با وجود مشکلاتی که در توسعه صنعت استان وجود دارد نمی توان رقم فعالیت 10 درصد از تولیدی ها را حتی اگر عقیده خود آنها باشد، پذیرفت.

اما این مسئول در حالی به تکذیب رکود شهرکهای صنعتی اصرار دارد که به گفته بسیاری از صنعتگران و تولید کنندگان بازدیدی از سوی مدیریت شهرکهای صنعتی از وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی رخ نمی دهد.

این مسئول که بنا به اظهارات تولیدگنندگان و صنعتگران کمتر اتفاق افتاده که از واحدهای صنعتی استان بازدید کند، در پاسخ به تاثیر عوامل مختلفی از جمله تاثیر هدفمند کردن یارانه ها، نبود زیرساختهای کافی برای جذب سرمایه گذار، تاثیر نرخ شناور ارز و نبود تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش ابراز عقیده نکرد و افزود: بهتر است مدیران صنعتی دیگر استان پاسخگوی این سئوالات باشند.

مدیر کل شهرکهای صنعتی استان اردبیل مشکلات صنعتی استان را خارج از حیطه مسئولیت خود خواند و اظهار نظری جالب تاکید کرد: در این باره به جای یک مقام مسئول باید یک شخص مطلع سخن بگوید.

صنعت اردبیل در پیچ و خم بروکراسی

ملاطفی که پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر اولویت برنامه های شهرکهای صنعتی را تمرکز بر ایجاد زیرساختهای مناسب مانند آب، برق، گاز، آسفالت و شبکه فاضلاب ذکر کرده بود در ابراز عقیده متفاوتی عنوان کرد: خلاصه کردن مشکلات شهرکهای صنعتی در حد تامین آسفالت و لوله کشی آب و گاز بینشی سطحی است و باید نگاه عمیقتری به توسعه صنعت استان داشت.

با این وجود یکی از سرمایه گذاران استان در تشریح وضعیت شهرکهای صنعتی، گفت: شهرک صنعتی اردبیل در سال 70 افتتاح شده و با وجود گذشت 20 سال از این افتتاح هنوز ورودی این شهرک خاکی است و علاوه بر آن زیرساختهای لازم در این شهرک فراهم نشده و تولید کنندگان در این شهرک در بن بست قرار دارند.

بهروز بوذری با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری در اردبیل تصریح کرد: بروکراسی سخت حاکم بر ادارات اردبیل نمی گذارد سرمایه گذاران به راحتی در این استان سرمایه گذاری کرده و به تولیدات داخلی بپردازد.

وی دیدگاه بسته مسئولان اردبیل را یکی دیگر از مشکلات سرمایه گذاری در اردبیل دانست و افزود: دیدگاه بسته مسئولان و عدم حمایت از کار و سرمایه ایرانی در استان سرمایه گذاران را مجبور به مهاجرت به دیگر استانهای کشور می کند و بدین ترتیب فرار سرمایه گذران از اردبیل کلید می خورد.

این سرمایه گذار اردبیل با انتقاد از مسئولان استانی به جهت عدم حضور در مراسم افتتاحیه این شرکت گفت: دو هفته قبل از مراسم افتتاحیه به تمامی مسئولان استانی دعوت نامه فرستاده ایم اما به جز نماینده ولی فقیه در استان و یکی از نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی هیچ مسئولی در مراسم افتتاحیه حضور نیافت که این امر نمونه بارز از بی توجهی مسئولان استانی به سرمایه گذاران و تولید کنندگان است.

مدیران صنعت اردبیل وقت پاسخگویی ندارند

به منظور بررسی مشکلات صنعت استان تلاش خبرنگار مهر برای مصاحبه با مدیر کل سازمان صنعت، تجارت و بازرگانی استان اردبیل بی نتیجه ماند و روابط عمومی این سازمان با بیان اینکه مدیرکل دائما در حال بازدید از واحدهای صنعتی است، وقت مصاحبه ای اختصاص نداد.

همچنین دفتر مدیریت اتاق بازرگانی استان اردبیل نیز با بیان اینکه جلسات پی در پی مجالی برای مصاحبه نمی دهد، فرصتی برای جویا شدن نظرات این مدیر را نداد.

گره کور صنعت استان در حالی هر روز سفت تر می شود که مسئولان با اظهار بی اطلاعی و بی توجهی به این حوزه حاضر به پاسخگویی نیستند و از تریبون رسانه به بهانه های مختلف دوری می کنند.

تولید کنندگان نیز به بهانه همین اخلاق مدیریتی عطای صنعت را به لقایش بخشیده اند و یا با کمک سرمایه های اندک و خودآورده به سختی دخل و خرج خود را برابر می کنند.

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گزارش: ونوس بهنود