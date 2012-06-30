148 هزار تن کالا از اردبیل صادر شد/ اردبیل دارنده رتبه هفتم تولید گندم

ارژنگ عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ارزش این میزان کالای صادر شده 101 میلیون دلار است که نسبت به هدف گذاری سال گذشته که 86 میلیون دلار بود 117 درصد افزایش داشت.

به گفته وی واردات استان اردبیل در این مدت 53 هزار و 206 تن کالا به ارزش 80 میلیون دلار بوده است.

عزیزی حمایت از سرمایه گذار و توسعه واحد های صنعتی و حمایت از تولید در جهت ایجاد فرصتهای شغلی پایدار را مهمترین برنامه استان دانست و بیان کرد: از آنجا که اردبیل قطب کشاورزی محسوب می شود بیشتر سرمایه گذاریها در توسعه این بخش صورت می گیرد.

اردبیل 2.5 برابر مصرف داخلی گندم تولید می کند

وی با اشاره به تولید 700 هزار تنی گندم در اردبیل و کسب رتبه هفتم کشور در این زمینه بیان کرد: این میزان تولید دو و نیم برابر مصرف داخلی استان است و نشان دهنده قابلیت و پتانسیل اردبیل در بخش کشاورزی است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری اردبیل سطح زیر کشت گندم در مزارع آبی 83 هزار هکتار و در مزارع دیم را 285 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال 650 هزار تن گندم از مزارع این استان برداشت شود.

درصد پاکی گندم اردبیل صد در صد شد

عزیزی میزان درصد پاکی گندم تولیدی در استان بویژه در شهرهای بیله سوار، پارس آباد و گرمی را نسبت به سال گذشته 100 درصد اعلام کرد و یادآور شد: در اکثر مزارع میزان افت مفید گندم یک و نیم و غیر مفید به کمتر از یک درصد رسیده و با قیمت اعلام شده خریداری و انبار می شوند.

به گفته وی امسال با توجه به افزایش مراکز خرید به تعداد 33 مرکز و ظرفیتهای نگهداری گندم کمبودی در انبارها و سیلو وجود ندارد و مقرر شده 50 هزار تن به سیلوی "روح کندی" و 200 هزار تن به سیلوی بیله سوار گندم واگذار شود.

این مسئول اضافه کرد: برای جلوگیری از ایجاد صفهای طولانی در خرید گندم بخش خصوصی گرمی 30 هزار تن، مشگین شهر 20 هزار تن و شهرستان نیر 10 هزار تن خریداری می کنند.

عزیزی تصریح کرد: برای تولید آرد و نان با کیفیت امسال به صاحبان کارخانه های آرد سازی اجازه داده شده به طور مستقیم گندم را به قیمت چهار هزار و 650 ریال خریداری و ذخیره کنند.

وی ظرفیت گندم مصرفی در داخل استان را 250 هزار تن اعلام کرد و افزود: مازاد گندم تولیدی به خارج از استان صادر می شود.