به گزارش خبرنگار مهر، این اپیزود دیروز 11 تیر ماه به تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان، کارگردانی احمد معظمی و نویسندگی طلا معتضدی کلید خورد. در "مهلت یافتگان" پویا امینی، حدیث فولادوند، نقی سیدجمالی، شایان جلالی و احمد یارعلی به ایفای نقش‌ پرداختند.

در خلاصه داستان این اپیزود آمده است: بهزاد؛ پسر جوانی که از مدت‌ها قبل از درد در ناحیه‌ کمر رنج می‌برد، در مراجعه به پزشک، متوجه می‌شود که توده‌ای سرطانی، ستوان فقراتش را فراگرفته و طی سه ماه تا سه سال فلج خواهد شد. او والدینش را مطلع می‌کند. آنها اصرار می‌کنند که بهزاد عمل جراحی را بپذیرد اما بهزاد که امیدش را از دست داده، زیر بار نمی‌رود و ...



فریبرز سیکارودی مدیر تصویربرداری و مهدی تحویلیان مدیر تولید با این پروژه همکاری دارند.