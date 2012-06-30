توزیع مرغ 4700 تومانی در اراک آغاز شد

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تدابیری اندیشیده شده تا قیمت مرغ در بازار آزاد نیز به این میزان برسد افزود: در حال حاضر مرغ گرم ارزان قیمت در 15 نقطه از شهر اراک توسط سازمان توزیع می شود.

وی افزود: بخشی از افزایش قیمت مرغ در چند روز گذشته به دلیل گران شدن قیمت نهاده‌های دام بود و بخشی از افزایش قیمت مرغ روانی بود.

وی گفت: در راستای کاهش قیمت مرغ وبا هدف کنترل و تنظیم بازار و با پرداخت یارانه به مرغداران به منظور خرید نهاده‌های دامی روند افزایشی قیمت مرغ متوقف و رو به کاهش گذاشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی در عرضه گوشت مرغ مراتب را به شماره 124 یا بازرسان این سازمان اطلاع دهند.