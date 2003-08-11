القاعده مسئوليت انفجار هتل ماريوت جاكارتا را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي ان ان ، در اين بيانيه با اشاره به انفجار سه شنبه گذشته در هتل ماريوت كه يازده كشته و بيش از صد زخمي بر جاي گذاشت اعلام شد كه عمليات انفجار جاكارتا بخشي از يك سري عمليات است كه ايمن الظواهري قول اجراي آن را در آينده اي نزديك داده است .

در اين بيانيه انفجار هتل ماريوت سيلي محكمي به صورت آمريكا و هم پيمانانش خوانده شده است و تاكيد شده كه حضور آمريكا و استراليا نژاد پرست در اندونزي موجب بي حرمتي ايمان در اين كشور اسلامي شده است .

از سوي ديگر در اين بيانيه القاعده با مطرح كردن در خواستهاي خود خواستار توقف جنگ عليه تروريسم وآزادي زندانيان پايگاه گوانتانامو شد وعلاوه بر آن از آمريكا و هم پيمانانش خواسته شده است كه هر چه سريعتر سرزمينهاي اسلامي را ترك كنند .

بنابراين گزارش در اين بيانيه تاكيد شده است كه اگر به اين در خواستها عمل نشود حملات بر عليه منافع آمريكا وهم پيمانانش ادامه خواهد يافت .



