مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته

- روند جابجايي نيروهاي ارتش سوريه به بخش هاي شرقي لبنان كه به عنوان بخشي از برنامه عقب نشيني از آن كشور صورت مي گيرد آغاز شده، اما دولت آمريكا اين جابجايي را كافي ندانسته است.

- جان بولتون، معاون وزارت خارجه آمريكا كه يكي از چهره هاي جنجالي دولت بوش تلقي مي شود و به زباني تند از عملكرد سازمان ملل انتقاد كرده است، به عنوان سفير اين كشور در سازمان ملل معرفي شده است.

- هزاران نفر از مردم ايتاليا در مراسم تشييع جنازه نيكولا كاليپاري، مامور اطلاعاتي ايتاليا، كه پس از كمك به آزادسازي يك گروگان ايتاليايي در عراق در اثر تيراندازي سربازان آمريكايي كشته شد، شركت كرده اند.

- عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه پس از پايان نشست خود با نمايندگان كشورهاي تروئيكاي اروپايي اعلام كرد، درباره سركوب تظاهرات روز گذشته زنان در استانبول تحقيق خواهد شد.

- دولت موقت عراق دو عكس جديد از ابو مصعب زرقاوي رهبر گروه تروريستي القاعده در عراق را پخش كرد.