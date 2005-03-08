خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : كتاب "مباني نظري هويت و بحران هويت" مجموعه اي از نوشتارهاي صاحبنظران و انديشمندان معاصر است كه به مناسبت برگزاري همايش ملي مناسبات نسلي در ايران تهيه شده است. در تهيه اين مجموعه مركز مطالعات جوانان و مناسات نسلي، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي و مركز مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت كشور شركت داشته اند.

عناوين مقالات اين مجموعه عبارتند از:

فصل اول: چيستي هويت و بحران هويت

نسبيت هويت و خرده هويتها/ دكتر داوود فيرحي، هويت واقعيتي ثابت يا سيال/ رستم نوچه فلاح، هويت و اصالت/ استاد مصطفي ملكيان، بحران هويت؛ نه بي هويتي فرد/ دكتر محمود عباديان، هويت؛رويكردها و نظريه ها/ دكتر بهزاد دوران و منوچهر محسني، مراتب و مولفه هاي هويت/ فرزانه قاسمي.

فصل دوم: هويت و بحران هويت در حوزه فردي و اجتماعي

جنسيت و هويت/ دكتر حاتم قادري، ابعاد روانشناختي هويت جنسي و هويت فرهنگي/ دكتر نسترن اديب راد، بحران هويت فردي و اجتماعي/ دكتر خسرو باقري، بحران هويت در نوجوانان/ دكتر شكوه نوابي نژاد، از خود بيگانگي در چشم اندازهاي مختلف/ بخشعلي قنبري، روشهاي قرآني و روايي در حل بحان هويت دختران/ دكتر محمد منصور نژاد.

فصل سوم: هويت و بحران هويت در حوزه ملي و جهاني



هويتهاي چندگانه/ دكتر داريوش شايگان، هويت و امنيت ملي/ دكتر محمد حيدري، رويكردها چالشها و مولفه هاي هويت ملي/ علي قنبري برزيان، بحرانهاي هويتي در جوامع در حال گذار/ دكتر مرتضي منطقي، جهاني شدن و هويت/ دكتر ارسلان قرباني شيخ نشين.