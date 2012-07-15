اصلاح طلبان کاندیدای واحد خواهند داشت/ کارگزارانی ها اصلاح طلب هستند

علی اکبر اولیاء در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره تصمیم اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آینده، گفت: اصلاح طلبان جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری به دو بخش تقسیم می شوند.

وی افزود: گروهی از آنان چون در برابر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور احساس مسئولیت می کنند، دوست دارند در قالب ارزش های نظام فعالیت داشته باشند؛ اما از طرفی در تردید هستند که آیا شرایط برای حضورشان فراهم است یا نه ؟ بنابراین هنوز به جمع بندی نرسیده اند.

وی ادامه داد: اما بخشی دیگر از اصلاح طلبان انتخابات را فرصت خوبی برای بازگشت می دانند که بتوانند در قالب انتخابات دیدگاهها و نظرات خود را مطرح کنند، بنابراین درصدد این هستند که در انتخابات حضور پیدا کنند.

قطعا کاندیدا معرفی می کنیم

وی با بیان اینکه ائتلاف اصلاح طلبان با اصولگرایان معتدل در صورت شرایط حداقلی به وجود می آید، گفت: اصلاح طلبان حتما در صورت ورود به انتخابات کاندیدای مستقل خواهند داشت.

اولیا تاکید کرد: اصلاح طلبان در حال تبادل نظر و جمع بندی برای حضور در انتخابات هستند و با گذشت زمان و روشن تر شدن شرایط سیاسی کشور حتما در انتخابات شرکت کرده و کاندیدای مستقل خواهند داشت.

کاندیدای کارگزاران کاندیدای اصلاح طلبان هم هست

وی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از اعضای کارگزاران در مصاحبه های اخیر خود اظهار داشتند که اصلاح طلب نیستند، آیا اصلاح طلبان جدای از کارگزاران کاندیدا برای انتخابات معرفی می کنند یا خیر، گفت: ما تعریف دقیقی در مجموعه اصلاح طلبی نداریم؛ لذا تفاوتی بین کاندیدای کارگزاران و اصلاح طلبان نیست و هر یک از داوطلبانی در درون جریان اصلاح طلبی اجماع نظر بیشتری نسبت به آن وجود داشته باشد،به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان معرفی خواهد شد.

وی گفت: بعد از مشخص شدن گزینه های ریاست جمهوری هریک از داوطلبانی که وزن بیشتری داشته و تامین کننده اجماع اصلاح طلبان باشند به عنوان کاندیدا معرفی خواهیم کرد.

محوریت خاتمی موثر است

وی با بیان اینکه محوریت سید محمد خاتمی نیز در مجموعه اصلاح طلبان می تواند به این جریان در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کند، گفت: قطعا اصلاح طلبان با محوریت خاتمی می توانند به نتایج روشن تر و بهتری دست یابند.