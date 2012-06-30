وام مسکن مهر بهاران سنندج افزایش یافت/کمک 3 میلیون تومانی وزیر به هر متقاضی

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح امروز در بدو ورود به سنندج از پروژه 7600 واخدی مسکن مهر بهاران در این شهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت و در ادامه خواستار تسریع در ساخت و بهره برداری از این پروژه شد.

در این بازدید و بعد از توضیحات مجری طرح، وزیر راه و شهرسازی قول داد تا تسهیلات این پروژه را به دلیل موقعیت آن و افزایش هزینه های آماده سازی اضافه کند.

نیکزاد بیان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی پروژه و همچنین هزینه های بالای آماده سازی تسهیلات پرداختی به مسکن مهر بهاران سنندج به 25 میلبیون تومان افزایش پیدا می کند و این مهم امروز در جلسه شورای مسکن تصویب و برای اجرا به بانک های عامل ابلاغ می شود.

وی در ادامه خواستار رفع مشکلات این پروژه و تامین نیازهای آن از سوی شرکت های خدمت رسان شد و افزود: تامین آب، برق و گاز پروژه مسکن مهر بهاران سنندج باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفته و در مدت زمان کوتاهی این مهم عملی شود.

در حال حاضر برای ساخت پروژه های مسکن مهر بهاران سنندج 22 میلیون تومان تسهیلات از سوی بانک به افراد متقاضی پرداخت شده است و خود افراد متقاضی هم هر کدام 15 میلیون تومان پرداخت کرده اند که با توجه به دستور وزیر سهم افراد متقاضی کاهش می یابد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه بازدیدهای خود، از پروژه مسکن مهر کارکنان دادگستری کردستان واقع در شهرک زاگرس سنندج نیز بازدید کرد.

نیکزاد و هیئت همراه قرار است که تا دقایقی دیگر در شهرستان دهگلان از وضعیت بیمارستان این شهرستان بازدید کرده و سپس راهی شهرستان قروه می شوند.