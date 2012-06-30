روزانه 40 پرستار متقاضی اعزام به خارج از کشور/ وزارت بهداشت احساس خطر می کند

صدیقه سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر به کمبود نیروی پرستاری و شرایط سخت و دشوار کار پرستاران در مراکز درمانی کشور اشاره کرد و گفت: اگر امروز به فکر جامعه پرستاری نباشیم، فردا پرستاران از کشور می روند. چون تسهیلاتی که برای پرستاران در کشورهایی مثل کانادا، استارلیا و آمریکا در نظر گرفته می شود، باعث می شود که پرستاران جذب بازار کار این قبیل کشورها شوند.

دبیر شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به گزارش سال 2005 (7 سال قبل)، به حقوق دریافتی پرستاران در آمریکا اشاره کرد و افزود: یک مدیر پرستاری در کالیفرنیا سالانه 186 هزار دریافتی داشته است و کمترین میزان درآمد مربوط به پرستار با مدرک دیپلم بهیاری است که در سال 42 هزار و 500 دلار بوده است.

وی گفت: در ایران یک پرستار با 41 سال سابقه کار 780 هزار تومان حقوق می گیرد.

سالمی ادامه داد: دولت متوجه قضیه شده و وزارت بهداشت هم خطر را احساس می کند.

معاون فنی سازمان نظام پرستاری با عنوان این مطلب که روزانه 40 پرستار به سازمان مراجعه می کنند و درخواست معرفی نامه برای اعزام به خارج از کشور را دارند، افزود: ساعت کار پرستاران در استرالیا، کانادا و آمریکا بسیار کم است و این ساعت کار اختیاری بوده و پرستار خودش تعیین می کند که در کدام شیفت در محل کارش حاضر شود.