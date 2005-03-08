پارلمان اروپا با انتقاد از عملكرد آمريكا در مورد حمله به خبر نگار ايتاليايي از كاخ سفيد توضيح خواست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ،‌ شمار زيادي از نمايندگان پارلمان اروپايي از " جوزف بورل " رئيس پارلمان اروپايي خواستند تا در اين راستا توضيحات لازم را از مقامات آمريكايي جويا شود .

بورل در ميان نمايندگان اتحاديه اروپايي اعلام كرد : " ما بايد بدانيم ، چگونه و چرا اين حادثه روي داده است ؟ "

" نيكلا كاليپاري " يكي از كارمندان سازمان اطلاعات ايتاليا در جريان اين حادثه با هدف اينكه صدمه اي به خبرنگار ايتاليايي وارد نشود جان خود را از دست داد .

به گزارش اين منبع خبري تعداد زيادي از خبرنگاران ايتاليايي و خارجي نيز خواستار بازخواست مقامات آمريكايي در وقوع اين حادثه شدند .

" سيلويو برلوسكني " نخست وزير ايتاليا نيز از سران كاخ سفيد خواست تا در بيانيه اي به شرح چگونگي حادثه بپردازند .

گفتني است طبق گزارش قضات ايتاليايى در رم تاكنون نشانه ‌اى دال بر طرح‌ ريزى حمله به خبرنگار مزبور بدست نيامده ، اين در حالي است كه اين خبرنگار كه ازتيراندازي نظاميان آمريكايي جان سالم بدر برده است پس از بازگشتش به ايتاليا در باره حمله برنامه ريزي شده ارتش آمريكا به كاروان همراه وي حملات شديدى را وارد كرده است.