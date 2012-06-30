طراح اعتراضات اخیر مالزی را اعدام کنید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی (Malaysian Insider)، "محمد عزیز" ضمن مقایسه اعتراضات اخیر احزاب مخالف دولت مالزی برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد با فعالیتهای نظامی گروه "المعونه" گفت: همانطور که رهبر "المعونه" به جرم راه اندازی جنگ علیه پادشاه مالزی اعدام شد، آمبیگا نیز باید اعدام شود.

وی که برای چهار دوره نماینده گی مردم مالزی را داشته است، هنگام ایراد نطقش در مجلس پرسید: آیا نباید چنین خیانتکاری اعدام شود در حالیکه می دانیم سزای خیانتکار اشد مجازات است؟

رییس حج مالزی که پیش از این انور ابراهیم، رهبر مخالفان دولت مالزی را به طراحی تظاهرات خونین متهم کرده بود ادامه داد: اینکه انور ابراهیم می گوید حاضر است خونش را برای کشورش اهدا کند، فریبی است برای کسب تأیید دیگر نمایندگان.

مخالفان دولت مالزی نهم اردیبهشت ماه یک تجمع اعتراضی صدها هزار نفری برگزار کردند که با دخالت پلیس به خشونت گرایید.

به دنبال این خشونت ها دهها نفر مجروح و صدها نفر بازداشت شدند.