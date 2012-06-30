به گزارش خبرنگار مهر، رمانهای «عریان در برابر باد» و «انجمن مخفی» آثاری هستند که این روزها آخرین مراحل فنی چاپ را پشت سر میگذارند و به زودی توسط سوره مهر به چاپ میرسند.
«عریان در برابر باد» نخستینبار در سال 1380 توسط انتشارات فرهنگگستر به چاپ رسیده بود و طی 10 سال به دلایلی تنها دو بار چاپ شده بود و به همین دلیل نویسنده این کتاب را به انتشارات سوره مهر سپرد و چاپ سوم آن به زودی منتشر میشود.
رمان «عریان در برابر باد»، داستان نوجوانی است که در روستای مرزی در کردستان زندگی می کند. این نوجوان از رازی درباره شهادت عدهای در دوران دفاع مقدس اطلاع یافته و اطرافیانش درگیر گرهگشایی از این راز میشوند.
«انجمن مخفی» را هم قبلا مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسانده بود، ولی شاکری ترجیح داده است چاپ جدید آن را به سوره مهر بسپرد.
این رمان از سه داستان تشکیل شده که به صورت موازی روایت میشوند. داستان بهاءالدین کمال و قدسی دختر کوچک میرزا محسن، داستان یحیی برمکی و کنیزش مستوره و روایتی از عاشورا.
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