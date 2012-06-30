پایان رقابت کنکوری ها/ رقابت 325هزار نفر در گروه انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون گروه علوم انسانی امروز در 346 حوزه داخل کشور و 28 حوزه خارج از کشور از ساعت 7 صبح آغاز شد و داوطلبان به 180 سئوال در مدت 165 دقیقه پاسخ دادند.

در گروه علوم انسانی 325 هزار و 135 نفر داوطلب شرکت کردند که از این تعداد 203 هزار و 928 داوطلب زن و 121 هزار و 207 داوطلب مرد هستند. 62.72 درصد داوطلبان را زنان و 37.28 داوطلبان را مردان در این گروه تشکیل می دهند.

دفترچه سئوالات گروه آزمایشی علوم انسانی شامل دفترچه عمومی، دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی، دفترچه اختصاصی، دفترچه اختصاصی اصول و عقاید ساعت 14:30 شنبه 10 تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.orgمنتشر می شود.

به گزارش مهر، یک میلیون و 66 هزار و 141 نفر در کنکور سراسری 91 ثبت نام کردند. کارنامه نیمه اول مردادماه منتشر می شود و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از 17 تا 23 مرداد می توانند نسبت به انتخاب کد رشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود از رشته های تحصیلی گروه آزمایشی مجاز اقدام کنند. نتایج نهایی آزمون سراسری سال 91 در روزهای 15 تا 17 شهریورماه اعلام می شود.