انتشار شعرها، خاطرات و سفرنامه حج احمدی گیوی در آینده نزدیک

فرهنگ احمدی گیوی فرزند این پژوهشگر فقید زبان و ادبیات فارسی با اشاره به برخی آثار چاپ نشده وی به خبرنگار مهر گفت: پدرم علاوه بر کار دانشنامه‌نویسی و پژوهش در زمینه زبان فارسی، قریحه شاعری هم داشت و شعرهای زیادی از او از سال 1333 تا اواخر عمرش به جای مانده که خوشبختانه خودش کار جمع‌آوری و فهرست کردن آنها را انجام داده است.

وی افزود: ایشان البته توصیه کرده بود که بزرگانی مثل استاد توفیق سبحانی، دکتر حسن انوری و استاد محمدرضا شفیعی کدکنی این شعرها را ملاحظه کنند و بعد از تائید از جانب آنها، به دست چاپ سپرده شوند.

فرزند حسن احمدی گیوی اضافه کرد: تعداد این اشعار حدود 300 قطعه و شامل شعرهای اخلاقی، اجتماعی و سیاسی و موضوعات دیگر است. ما در تدارک ارائه این اشعار به این استادان هستیم ولی در مورد ناشر آنها هنوز تصمیم خاصی نگرفته‌ایم.

فرهنگ احمدی گیوی همچنین از آماده‌سازی خاطرات پدرش در زمینه‌های مختلف به ویژه تدوین لغتنامه دهخدا خبر داد و گفت: این خاطرات مفصل است و حجم آنها فکر کنم بالغ بر 500 صفحه است. پدرم در این خاطرات به بیان مسائل متعددی پرداخته و تقریباً از دوران کودکی تا پیری او را شامل می‌شود.

به گفته وی این کتاب تمام مراحل پیش از چاپ را طی کرده و به زودی از سوی انتشارات اداره‌‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل منتشر خواهد شد.

فرزند این پژوهشگر فقید همچنین از چاپ کتابی حاوی تک‌نگاری زنده‌یاد احمدی گیوی درباره خلخال ـ که شهر زادگاه گیوی بخش کوچکی از آن است ـ خبر داد و گفت: در این کتاب هم خلخال به صورت کامل از لحاظ پیشینه تاریخی، وضیت جغرافیایی و تاریخ سیاسی - اجتماعی‌اش معرفی و بررسی شده است.

فرهنگ احمدی گیوی ابراز امیدواری کرد، به زودی این کتاب را هم برای چاپ به یک ناشر بسپارد.

همچنن به گفته وی، سفرنامه حج زنده‌یاد حسن احمدی گیوی هم آماده چاپ است و در آینده نزدیک برای توزیع عمومی به یک ناشر تحویل داده می‌شود.