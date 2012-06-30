حاکم بحرین نباید به تهران دعوت شود/ لزوم تعلیق عضویت بحرین در عدم تعهد

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حکامی که دست به سرکوب ملت هایشان زده اند و از دیدگاه مردمشان مشروعیت ندارند نباید در کنفرانسی که در ایران برگزار می شود شرکت کنند گفت:حاکم بحرین و شاه عربستان نباید در اجلاس تهران شرکت کنند چون مشروعیت ندارند.

وی افزود: با جنایاتی که آل خلیفه در بحرین صورت داده و نیز با کمکی که آل سعود به سرکوب مردم و جنایت در بحرین داشته و نیز اقداماتی که عربستان در تسلیح تروریستها در سوریه دنبال کرده جنبش عدم تعهد باید حضور آنان را معلق و آنان را تحریم کند.

نماینده چناران و طرقبه ادامه داد:مشروعیت اعضای عدم تعهد به عدم وابستگی به شرق و غرب است در حالی که بحرین و عربستان به اسرائیل و امریکا و متعهدند و به طور طبیعی عضو عدم تعهد نمی توانند باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:آل خلیفه در بحرین مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل کشی شده و شایسته نیست در یک اجلاس بین المللی حضور داشته باشند.

وی در رابطه با تعلیق عضویت بحرین در جنبش عدم تعهد نیز بیان داشت:با توجه به جنایات رژیم آل خلیفه در بحرین ایران باید این پیشنهاد را ارائه کند و با سایر اعضا رایزنی داشته باشد اما تصمیم گیری در این رابطه با اعضای عدم تعهد است.