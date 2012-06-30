  1. سیاست
۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۳

در گفتگو با مهر تاکید شد؛

حاکم بحرین نباید به تهران دعوت شود/ لزوم تعلیق عضویت بحرین در عدم تعهد

حاکم بحرین نباید به تهران دعوت شود/ لزوم تعلیق عضویت بحرین در عدم تعهد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنایات آل خلیفه در سرکوب مردم بحرین تاکید کرد که حاکم بحرین نباید به اجلاس عدم تعهد در تهران دعوت شود.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حکامی که دست به سرکوب ملت هایشان زده اند و از دیدگاه مردمشان مشروعیت ندارند نباید در کنفرانسی که در ایران برگزار می شود شرکت کنند گفت:حاکم بحرین و شاه عربستان نباید در اجلاس تهران شرکت کنند چون مشروعیت ندارند.

وی افزود: با جنایاتی که آل خلیفه در بحرین صورت داده و نیز با کمکی که آل سعود به سرکوب مردم و جنایت در بحرین داشته و نیز اقداماتی که عربستان در تسلیح تروریستها در سوریه دنبال کرده جنبش عدم تعهد باید حضور آنان را معلق و آنان را تحریم کند.

نماینده چناران و طرقبه ادامه داد:مشروعیت اعضای عدم تعهد به عدم وابستگی به شرق و غرب است در حالی که بحرین و عربستان به اسرائیل و امریکا و متعهدند و به طور طبیعی عضو عدم تعهد نمی توانند باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:آل خلیفه در بحرین مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل کشی شده و شایسته نیست در یک اجلاس بین المللی حضور داشته باشند.

وی در رابطه با تعلیق عضویت بحرین در جنبش عدم تعهد نیز بیان داشت:با توجه به جنایات رژیم آل خلیفه در بحرین ایران باید این پیشنهاد را ارائه کند و با سایر اعضا رایزنی داشته باشد اما تصمیم گیری در این رابطه با اعضای عدم تعهد است.

کد مطلب 1638261

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