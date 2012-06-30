به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحد صبح امروز در در همایش تخصصی بررسی راهکارهای تقویت فرهنگی نواحی دارای زیارتگاه‌های دفاع مقدس در مجتمع تربیت معلم شهید صدوقی کرمانشاه اظهار کرد: مردمان استان کرمانشاه نقش ویژه و برجسته‌ای در دفاع مقدس داشتند.

وی ادامه داد: مردم کرمانشاه به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) نخستین گروهی بودند که برای مبارزه با ضد انقلاب به کردستان رفتند.

معاون فرهنگی،‌ اجتماعی سپاه نبی اکرم (ص)‌ استان کرمانشاه اضافه کرد: بنا به فرمایش مقام عظمای ولایت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز استان کرمانشاه نخستین یادمان دفاع مقدس است.

موحد تاکید کرد: نخستین تهاجم دشمن بعثی از مرزهای کرمانشاه اتفاق افتاد و خلق حماسه‌هایی نظیر مرصاد از آفرینش‌های ماندگار مردم این سرزمین ولایتمدار است.

وی اضافه کرد: استان کرمانشاه با تقدیم 9 هزار و 500 شهید، 17 هزار جانباز و 2 هزار و 500 آزاده نقش بی‌بدیلی را در سال‌های عشق و حماسه رقم زده است.

معاون فرهنگی،‌ اجتماعی سپاه نبی اکرم (ص)‌ استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کرمانشاه در 8 سال دفاع مقدس بیش از هزار و 260 بار مورد هجوم ارتش بعثی قرار گرفت که چه بسیار جوانانی که در این حملات به شهادت رسیدند.

موحد در ادامه به مرز طولانی کرمانشاه با عراق اشاره کرد و گفت: مردم این دیار قهرمان پرور همواره در مرزداری از سرحدات این مملکت پاسداری خویش را به طور کامل به انجام رسانیده‌اند؛ حماسه شیرزن گیلان‌غربی در دستگیری سربازان عراقی شاهدی بر این مدعاست.

وی تاکید کرد: موج بیداری اسلامی که به پا خاسته از قیام امام راحل است، اکنون در حال پیروزی است که باعث سقوط سردمداران ظالم خواهد شد.

معاون فرهنگی،‌ اجتماعی سپاه نبی اکرم (ص)‌ استان کرمانشاه در پایان با اشاره به تفکر بسیجی گفت: هیچ قله‌ای در عالم وجود ندارد که از دست بسیجیان به دور باشد؛ تفکر بسیجی راهی روشن است که سرانجام به حکومت جهانی حضرت مهدی موعود (عج) خواهد رسید.