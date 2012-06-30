فراخوان جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی به 360 مرکز دینی جهان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی زاهدی اظهار کرد: فراخوان و دعوت نامه شرکت در پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی به مراکز مهم این کشورها مانند موسسات مطالعات اسلامی، مراکز برجسته اسلامی و حوزه های دینی و پژوهشی شیعیان و دانشگاه های بزرگ که دارای مراکز اسلام شناسی هستند، ارسال شده است.

وی ادامه داد: در این جشنواره آثار به زبانهای مختلف مانند انگلیسی و عربی نیز مورد داوری قرار می گیرد و با فعال کردن بخش بین الملل جشنواره با ناشران برتر جهانی تبادل اطلاعات می شود و از طریق پست ایمیل اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

زاهدی تصریح کرد: پیش بینی می شود با توجه به ارسال فراخوان به ناشران برتر جهانی نظیرانجمن اسلامی اهل البیت(ع) نیورک، مرکز اسلامی آمریکا، فدراسیون جهانی شیعیان اثنی عشری خوجه لندن، موسسه معصوم شیکاگو، شبکه جهانی اسلام هند، کمیته تبلیغ شیعه دارالسلام تانزانیا، انجمن اسلامی اهل البیت(ع) ناپل ایتالیا، مرکز اسلامی کیپ تاون آفریقای جنوبی، مرکز اسلامی امام حسین (ع) آثار مختلفی به دبیرخانه این جشنواره برسد.

وی با بیان اینکه پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی وحضور در عرصه های بین المللی در مهرماه امسال برگزار می شود، افزود: گسترش فعالیتهای علمی، هنری و پژوهشی مرتبط با سیره، زندگی و ابعاد مختلف شخصیت عالم آل محمد(ص) حضرت رضا(ع) درسطح جهانی از اهداف بسیار مهم جشنواره است.

زاهدی با اشاره به اینکه در پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی علاوه بر اشاعه ی فرهنگ رضوی در عرصه بین‌المللی وگردآوری و شناسایی آثار رضوی به دنبال تحقق اهداف دیگری مانند تجلیل و حمایت از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ رضوی و کمک به انتشار گسترده آنها نیز هستیم.

وی افزود: این جشنواره شامل بخش های مختلفی مانند کتاب برتر، پایانامه برتر، ناشر برتر، بخش ویژه و آثار شایسته چاپ است.

وی از بخش جدیدی که در پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی به محورهای جشنواره افزوده شده، بیان کرد: دراین جشنواره بخشی با عنوان بخش ویژه به منظور انتخاب نویسنده ای که طی 5سال گذشته بیشترین تالیفات را در موضوعات جشنواره به چاپ رسانده ایجاد شده است که نویسندگان واجد شرایط می توانند با ارسال آثار خود دراین بخش از جشنواره شرکت کنند.

وی تصریح کرد:در این جشنواره آثار پیرامون علوم و معارف رضوی، تاریخ و سیره رضوی، زیارت، شعر، داستان، کودک و نوجوان، ترجمه و زبان های خارجی به داوری گذاشته می شود.

وی مهلت ارسال آثار به این جشنواره را تا 15 مرداد ماه و زمان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره 2 مهرماه امسال عنوان و افزود: آثار ارسالی باید دارای یکی از بخش های چهارگانه با موضوع امام رضا(ع) و خاندان آن حضرت شامل حضرت جوادالائمه(ع)، حسین بن موسی الکاظم(ع)، احمد بن موسی الکاظم(ع)، شاهچراغ و حضرت معصومه(س) باشد.