تیم فوتبال پیکان بدون بازیکنان خارجی راهی ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پیکان تهران برای برپایی اردوی 8 روزه شب گذشته راهی کشور ترکیه شد و در کمپ گرین پارک واقع در ارتفاعات کارتپه که در 130 کیلومتری استانبول و 20 کیلومتری شهر ازمیر ترکیه است، اردوی آمادهسازیاش را برگزار میکند.
کادر فنی تیم پیکان در این اردو علاوه بر برپایی تمرینات بدنسازی و تاکتیکی، دیدارهای تدارکاتی را در برنامههای خود قرار داده تا تیم را برای حضور در دوازدهمین دوره لیگ برتر به آمادگی کامل برساند.
البته در این سفر "فابیو کاروالیو" دروازهبان برزیلی این تیم به دلیل مشکلات مالیاتی و "هوگو ماچادو" هافبک پرتغالی برای انجام امور نهایی ثبت قرارداد رسمی، به همراه تیم به ترکیه نرفتند اما به نظر میرسد تا 48 ساعته آینده به اردوی تیم ملحق خواهند شد.
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