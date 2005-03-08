پايبندي فراكسيون حريري به مقاومت و مخالفت با هرگونه تلاش براي سازش خودسرانه با اسرائيل و اسكان فلسطينيان در لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الخليج امارات ، فراكسيون حريري در پارلمان لبنان بر پايبندي خود به مقاومت و مخالفت با طرح هاي سازش جز در چارچوب صلح فراگير وعادلانه همه اعراب تاكيد كرد.



فراكسيون "راي بيروت و نمايندگان جريان آينده " بر پايبندي خود به اصول ملي كه رفيق حريري نخست وزير فقيد سابق آن را پايه گذاري كرد شامل پايبندي به حاكميت لبنان و حق اين كشور در مقاومت بر ضد اشغالگري و مخالفت با اسكان (فلسطينيان در لبنان) و مخالفت با هرگونه سازش خودسرانه با اسرائيل تاكيد كرد.



اين فراكسيون در بيانيه اي پس از نشست روز گذشته خود اعلام كرد : اولويت در حال حاضر افشاي حقيقت جنايت ترور حريري است .



اين فراكسيون موضع سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله را در اين باره ستود و بار ديگر بر درخواست خود براي استعفاي روساي دستگاه هاي امنيتي لبنان و درخواست از كميته تحقيق بين المللي داراي اختيارات كامل براي كشف سرنخ ترور حريري به علت بي اعتمادي اين فراكسيون به دستگاه هاي داخلي پافشاري كرد.



اين فراكسيون بر اصول ملي شامل حفظ حاكميت ملي لبنان و استقلالش و وابستگي به جهان عرب و پايبندي به حق لبنان در مقاومت بر ضد اشغالگري اسرائيل در هر بخش از خاكش و تاكيد بر مشروعيت مقاومت لبنان تاكيد كرد و بر اين اساس از سخنان سيد حسن نصرالله درباره ضرورت حلقه زدن بر گرد مقاومت و مشروعيت ملي آن حمايت كرد.



فراكسيون حريري هرگونه گرايش يا تلاش براي صلح يكجانبه با اسرائيل را درصورتي درچارچوب طرح صلح فراگير اعراب نباشد رد كرد و برمواضع اصولي رفيق حريري به اينكه لبنان بايد آخرين كشور عربي باشد كه چنين توافق صلحي را پس از همه كشورهاي عربي امضا كند، تاكيد كرد .



اين فراكسيون نقش تاريخي حريري نخست وزير فقيد سابق كه در سخت ترين شرايط امنيتي و سياسي براي لغو توافقنامه 17 مي ( كه از سوي جميل رئيس جمهور اسبق با رژيم صهيونيستي امضا شد) و بازگرداندن لبنان به روند صحيح ملي خود تلاش كرد، مورد يادآوري و تقدير قرار داد.



فراكسيون حريري در پايان پايبندي خود را به توافقنامه طائف و مخالفت با اسكان فلسطينيان در لبنان و پايبندي به حقوقشان به بازگشت به دولت مستقلشان اعلام كرد و لبناني ها را به پايبندي به وحدت ملي و صلح و آشتي داخلي و نظام دمكراتيك آزاد مورد تاكيد كرد.