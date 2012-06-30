به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه شهید فهمیده به مناسبت میلاد باسعادت حضرت مهدی (عج) و روز قلم نشست نقد و بررسی کتاب «استراتژی انتظار» را روز سه شنبه ١٣ تیر ساعت ١٨ برگزار می‌کند.

این برنامه با عنوان پرده از رخ یار با همکاری امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور اسماعیل شفیعی سروستانی (مولف کتاب) و جمعی از علاقمندان برگزار می‌شود.

این برنامه ویژه عموم علاقه‌مندان در تالار بزرگ نغمه فرهنگسرای بهمن واقع در میدان بهمن برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون آن می‌توانند با شماره تلفن 55058437 تماس بگیرند.