به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزاد و شاغل وزارت آموزش و پرورش در مراکز آموزشی (تربیت معلم سابق) می توانند نحوه اعلام علاقمندی و انتخاب مورد و یا موارد رشته‌های تحصیلی خاص در کنکور سراسری 91 را تا 18 تیرماه اعلام کنند.

داوطلبان باید شماره مورد یا موارد رشته‌های مورد علاقه و واجد شرایط را از اطلاعیه سازمان سنجش انتخاب و به صورت اینترنتی در دوره زمانی 7 تا 18 تیرماه از طریق سایت سازمان به نشانی: www.sanjesh.org درج کنند.

رشته‌های‌ دارای شرایط خاص رشته‌هایی هستند که با توجه به نوع مؤسسه پذیرنده نیاز به‌ اقداماتی‌ نظیر مصاحبه‌، معاینه‌ و آزمون علمی دارند و داوطلبان‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ این رشته‌ها پس از درج موارد مورد نظر در صورتی که‌ نام آنان‌ در ردیف‌ معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های‌ مذکور برای‌ مصاحبه‌ و معاینه‌ اعلام‌ شد باید در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌، کدرشته‌ یا کدرشته‌های‌ مذکور را به‌ عنوان‌ یک‌ یا چند رشته از انتخاب‌های‌ مجاز خود به‌ نحوی‌ که‌ در دفترچه‌ شماره 2 (دفترچه راهنمای‌ انتخاب‌ رشته‌) منعکس‌ می شود، انتخاب کنند.

داوطلبان‌ می توانند رشته‌های‌ مورد علاقه‌ خود را از جدول شماره 1 (جدول رشته‌های موسساتی که از چند گروه آزمایشی 1، 2، 3 و 4 دانشجو می‌پذیرند)، جدول‌ شماره 8 (برای‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌)، جدول‌ شماره 11 (برای‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌)، جدول‌ شماره 15 (برای‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌) و جدول‌ شماره 18 (برای‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر) و جدول شماره 20 مربوط به رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان برای داوطلبان آزاد و شاغلین وزارت آموزش و پرورش در مراکز آموزشی (تربیت معلم سابق) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران استخراج‌ و انتخاب کنند.

داوطلبانی که خواستار گزینش در رشته های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و ..(تربیت معلم) هستند باید یک کارت اعتباری علاقمندی به مبلغ 2300 تومان خریداری کنند.

به گزارش مهر، کنکور سراسری 91 در روزهای 8 تا 10 تیرماه با رقابت یک میلیون و 66 هزار و 141 نفر برگزار شد. کارنامه نیمه اول مردادماه منتشر می شود و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از 17 تا 23 مرداد می توانند نسبت به انتخاب کد رشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود از رشته های تحصیلی گروه آزمایشی مجاز اقدام کنند. نتایج نهایی آزمون سراسری سال 91 در روزهای 15 تا 17 شهریورماه اعلام می شود.