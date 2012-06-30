نام بانک منحل شده "تات" در سایت بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه اخیر بانک مرکزی بانک جدید التاسیس " آینده" با ادغام دو موسسه "صالحین" و "آتی" و بانک " تات" تاسیس و این بانک جدید تمام تعهدات بانک تات و دو موسسه مذکور را عهده دار شده است.

دو موسسه صالحین و آتی سر درهای شعب خود را تغییر دادند اما بانک تات بدون توجه به دستورات بانک مرکزی چنین اقدامی نکرد، در پی این اقدام ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی نسب به کنار گذاشته شدن بانک تات در صورت عدم تغییر سردر شعب هشدار داد.

این هشدار بانک مرکزی در حالی است که هنوز نام بانک تات در لیست اسامی بانکها و موسسات اعتباری مجاز بر روی سایت بانک مرکزی وجود دارد.

در عین حال، نام این بانک و مدیران آن در لیست بانکهایی که مدیران آن دارای تائید صلاحیت از سوی بانک مرکزی معرفی شده اند، به چشم می خورد.

شورای پول و اعتبار در آخرین ماه سال گذشته در پی تخلفات گسترده بانک تات مجوز فعالیت این بانک را لغو کرد.

از مهمترین محورهای اساسی گزارش بازرسی بانک مرکزی درباره بانک تات، حضور در بازار بین بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، در معرض ریسک قرار دادن منابع بانک از طریق تامین مالی شرکتهای وابسته، اعطای تسهیلات به بانک در شرف تاسیس، خرید سهام بانک و نگهداری آن تحت عنوان سهام امانی، وثیقه قرار دادن سهام بانک در قبال تسهیلات اعطایی اشاره شده است.