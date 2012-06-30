مردم فدیشه نیشابور سالگرد ورود امام رضا (ع) به این روستا را گرامی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روستا فدیشه نیشابور، صبح شنبه سال جاری نیز برای ششمین سال متوالی با راه‌اندازی کاروان نمادین آن حضرت و شبیه‌سازی ورود امام رضا (ع) به این روستا، این افتخار بزرگ را به تصویر کشیدند.

کاروان نمادین امام رضا (ع) با حرکت از محل بقعه متبرکه امامزاده عبدالله این روستا و طی مسافت حدود دو کیلومتر از بیابان‌های منتهی به این روستا گذشت و در میان استقبال پر شور مردم ولایتمدار، وارد فدیشه شد.

مسئول برگزاری این مراسم گفت: در سال‌های اخیر به همت مردم روستای فدیشه سعی فراوانی شد تا این مراسم با حفظ اصالت تاریخی و مذهبی خود، سال به سال بهتر اجرا شود.

علی اخباری ادامه داد: برای اولین بار در کشور خیری از این روستا بخشی از مزرعه شخصی‌اش را برای بزرگ‌داشت سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور و شبیه‌سازی کاروان نمادین آن حضرت در روستای فدیشه وقف کرد.

وی اظهار کرد: همچنین در پایان این مراسم ویژه برنامه تئاتری از سوی یک گروه هنری با عنوان ضامن آهو برگزار شد.

گفتنی است: دهم تیرماه روز ملی خراسان و سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور است که بر اساس شواهد تاریخی آن امام همام از مسیر یزد و قبل از ورود به نیشابور از روستای فدیشه گذشتند.