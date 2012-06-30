1000 انجمن کتابخانه های عمومی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابوالفضل زکریایی صبح شنبه در کارگاه آموزشی اعضای انجمنهای کتابخانههای عمومی استان اردبیل اضافه کرد:تعداد این انجمنها در سال 86 کمتر از 400 انجمن بوده است.
وی با بیان اینکه انجمنها در سالهای اخیر روند رو به رشدی از لحاظ کمی و کیفی داشته است، هدف از تشکیل این انجمنها را کمک به ارتقاء شاخصهای فرهنگی نهاد و فعالیتهای استانی و شهرستانی عنوان کرد.
زکریایی تعداد اعضای انجمنهای کتابخانههای عمومی کشور را بالغ بر 9 هزار نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد در سال 86 حدود سه هزار نفر بوده که در چهار سال اخیر با جهش مطلوبی روبهرو شده است.
وی با بیان اینکه طی پنج سال گذشته فقط 20 درصد جلسات انجمن در سطح کشور برگزار میشد، تصریح کرد: در سال گذشته این رقم به 50 درصد رسید که نشان از تلاش جدی دستاندرکاران بویژه استانداران در تشکیل جلسات انجمن است.
زکریایی یادآور شد: در ترکیب انجمن چهار ساختار استانی، شهرستانی، شهر و بخش شکل گرفته به طوری که انجمن کتابخانههای عمومی استان یک مدیریت مادر به حساب میآید که در مرکز استان و به ریاست استانداران تشکیل میشود.
وی ادامه داد: عموما فعالیت انجمن کتابخانههای عمومی زیر نظر نهاد و با ابلاغ آییننامهها و دستورالعملها شکل گرفته و انجام میشود و در سطح ملی نیز هدفگذاریهای اصلی را انجام داده و به سرانجام میرسانند.
کیفیسازی انجمنها در دستور کار است
زکریایی رویکرد امسال نهاد کتابخانه ها را توجه جدی به ابعاد کمی و کیفی برنامهها برشمرد و متذکر شد: در دو سال گذشته رویکرد ما بیشتر دقت و توجه در بعد کمی بوده، اما هرگز کیفیت را نیز فراموش نکردهایم چنانچه تشکیل جلسات استانی، شهرستانی، شهرها و بخشها مرتب برگزار شده و 80 درصد هدفگذاریها در این زمینه تحقق یافته است.
وی عنوان کرد: امسال نیز به صورت ویژه به بعد کیفی برنامهها توجه کردیم و با ارتقای بخش کمی فعالیتها انتظار داریم در سالهای آینده مهارت، پختگی و کیفیت کار انجمنها در شرایط مطلوبی باشد.
رئیس اداره انجمنهای کتابخانههای عمومی کشور گفت: امسال مهندسی برگزاری و برنامهریزی انجمنهای کتابخانههای عمومی در دستور کار قرار گرفته چراکه معتقدیم در چند بعد باید تشکیل جلسات انجمنها به سمت و سوی کیفیت و ارتقای ابعاد کار به پیش برود.
وی این ابعاد را شامل بعد روانشناسی، ادبیات، مدیریت تشکیل و منابع جلسات ارزیابی کرد و افزود: در شهرستانهای مختلف تشکیل جلسات انجمن با دستورالعمل جلسات به شکل منطقهای و ملی به صورت مستمر و ماهانه در دستور کار قرار گرفته است.
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