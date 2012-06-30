به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره 217 اثر از سراسر دنیا در چهل و هفتمین دوره جشنواره فیلم کارلووی‌واری حضور دارند، به طوری که از میان این تعداد آثار 24 فیلم کوتاه و 22 فیلم برای نخستین بار در دنیا اکران می‌شوند. 744 کارشناس و منتقد بین‌المللی نیز در این جشنواره حضور دارند.

جشنواره فیلم کارلووی‌واری که در سال 1946 میلادی توسط وزیر فرهنگ کشور چک تاسیس و راه‌اندازی شده است و هر ساله در فصل تابستان و در این کشور اروپایی برگزار می‌شود.

همچنین مسئولان برگزارکننده چهل‌وهفتمین دوره جشنواره کارلووی‌واری پیش از این اظهار کرده بودند که این دوره از این جشنواره بین‌المللی با بودجه‌ای برابر با 6.54 میلیون دلار برگزار می‌شود که 30 درصد این مبلغ را وزارت فرهنگ کشور چک و 70 درصد دیگر را حامیان مالی خصوصی این جشنواره می‌پردازند.

حضور پررنگ آثار ایرانی

در چهل و هفتمین دوره جشنواره کارلووی‌واری اما فیلم‌های ایرانی نیز حضور چشمگیری دارند. در این دوره بار دیگر شاهد نمایش فیلمی از امیر نادری فلیمساز ایرانی مقیم آمریکا خواهیم بود که با فیلم "برش" در بخش نگاهی دیگر حضور یافته است. از سوی دیگر فیلم "پذیرایی ساده" ساخته مانی حقیقی که در جشنواره فیلم فجر نیز مورد استقبال منتقدان قرار گرفته است، در این جشنواره در بخش نگاهی دیگر حاضر خواهد بود.

دیگر فیلم ایرانی این بخش "یک خانواده محترم" است که پس از نمایش در جشنواره فیلم کن اکنون راهی چک شده تا بخت خود را در این جشنواره بیازماید. این در حالی است که هنوز بحث و جدل سینماگران درباره نگاه این فیلم به موضوع دفاع مقدس ادامه دارد.

اما مهم‌ترین حضور آثار ایرانی در این جشنواره به "پله آخر" علی مصفا بازمی‌گردد که نخستین تجربه بین‌المللی خود را پس از نمایش در جشنواره فیلم فجر پشت سر خواهد گذاشت؛ آن هم در بخش اصلی فیلم‌های بخش مسابقه.

گلایه هلن میرن از حضور کم‌رنگ زنان در سینما

در مراسم دیشب از هلن میرن به پاس چند دهه فعالیت هنری تجلیل شده بود. هلن میرن‌ در این مراسم از حضور کمرنگ فیلمسازان زن در عرصه‌ سینما گلایه کرد. میرن خطاب به یری بارتوسکا رئیس جشنواره‌ کارلووی‌واری، گفت: در این جشنواره‌ها دنیا هنوز در دست مردان است. نمی‌دانم چه تعداد کارگردان زن در جشنواره امسال فیلم‌‌هایشان را نمایش می‌دهند، اما شک دارم که به پنجاه درصد برسد.

وی اظهار کرد: من بعد از پنج سال به جشنواره‌ کارلووی واری بازگشته‌ام و انتظار داشتم حداقل نیمی از فیلم‌ها از کارگردانان زن در این جشنواره انتخاب می‌شدند. جشنواره فیلم کارلووی واری که امسال 217 فیلم را نمایش خواهد داد، تا روز 7 جولای ادامه خواهد داشت.