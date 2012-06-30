111 مورد عامل بروز ناامنی در فارس مشخص شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال فیروزآبادی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان فارس افزود: ایجاد امنیت از مهمترین عواملی است که باعث توسعه استان خواهد شد که در این راستا طی 11 ماه گذشته به این موضوع توجه ای خاص شده است.

وی ادامه داد: جذب سرمایه گذار، اشتغال، رفاه اجتماعی از مواردی است که با ایجاد امنیت در یک جامعه ایجاد می شود و با ایجاد و ساماندهی این موارد توسعه اشتغال و رفع بیکاری نیز ایجاد می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی یک سال گذشته شاهد کاهش جرایم خشن در استان بوده ایم، یادآور شد: سال گذشته در مقایسه با سال 89 شاهد کاهش 74 درصدی بروز جرایم خشن در فارس بودیم و طی چند ماه گذشته نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش 20 درصدی این جرایم در سطح استان هستیم.

فیروزآبادی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق و توزیع کنندگان مواد مخدر، مقابله با اراذل و اوباش، ساماندهی اتباع بیگانه، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... از جمله مواردی است که برای مقابله با ناامنی در استان فارس مد نظر قرار داده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم استان فارس در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکتی 70 درصدی داشته اند، افزود: برنامه های مختلفی را در جهت انجام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انجام شد که در این میان 50 هزار نفر آموزشهای لازم را دیده بودند.