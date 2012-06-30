متوسط پیشرفت مصوبات هیئت دولت در فارس 70 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی در جلسه شورای اداری استان فارس با اشاره به وضعیت پیشرفت مصوبات سفرهای هیئت دولت به فارس یادآور شد: مصوبات دور اول با پیشرفت 84 درصدی، مصوبات دور دوم با پیشرفت 67 درصدی و مصوبات دور سوم با پیشرفت 58 درصد همراه بوده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 154 مصوبه ورزشی در استان در حال اجراست و همچنین 61 پروژه نیز در غالب طرح "مهر ماندگار" مشخص شده است.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار فارس تصریح کرد: طی حدود یک سال گذشته شاهد توسعه و پیشرفت در مباحث عمرانی و بودجه ای بوده ایم که در این میان بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته 52 درصد رشد داشته است.

اردکانی یادآور شد: ازجمله فعالیتهای بسیار مهم صورت گرفته در استان اجرایی کردن خطوط ریلی بود که در این میان یک هزار و 500 کیلو متر خط آهن در حال اجرا و یا ساخته شده است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استان فارس در سال جاری نیز به عنوان استان اول در بحث جذب سرمایه گذاری خارجی معرفی می شود، گفت: سال گذشته سهم فارس از سه هزار میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور 356 میلیون دلار بود که در سال جاری نیز با وجود سرمایه گذاریهای خارجی در خطوط ریلی استان فارس به طور یقین رتبه اول کشور را نیز کسب خواهیم کرد.

معاون هماهنگی امرعمرانی استاندار فارس در خصوص وضعیت مسکن مهر در استان فارس نیز یادآورشد: 27 هزار و 645 واحد مسکن مهر در استان فارس افتتاح شد که در این راستا 75 هزار واحد دیگر نیز در حال ساخت است.

اردکانی در خصوص وضعیت اجرایی شدن پالایشگاه های استان نیز گفت: صبح فردا با حضور وزیر نفت آخرین مرحله از اجرایی شدن فاز دوم پالایشگاه شیراز تصویب و این پروژه آماده اجرا خواهد شد.