فردا در تاريخ

آغاز عمليات عاشوراي دو :



در چنين روزي در سال 1364 ه ش عمليات عاشوراي دو آغاز شد . اين عمليات در منطقه چنگوله در جنوب مهران به وقوع پيوست .



پايان جنگ جهاني دوم :

دولت هاي پيروز پس از جنگ جهاني نخست چند رشته قرار دارد با دول مغلوب منعقد ساختند كه در اين قرار داد ها عدالت و انصاف رععايت نشده بود . دولت ژاپن در سال 1931 منچوري را كه از جمله سرزمين هاي دولت چين بود به تصرف خود در آورد و دولت موسوليني نيز حبشه را به اشغال خود در آورد . هيتلر صدر اعظم المان هم كه در سال 1933 به قدرت رسيده بود از هر فرصتي استفاده مي جست تا در جهت جبران خسارات جنگ نخست جهاني بر آيد كه به همين دليل طي دو سال اطريش و قسمت اعظم لهستان را به تسخير خود درآورد . در اين هنگام دول فرانسه و انگليس بر ضد قواي مهاجم به كمك لهستان شتافتند . هيتلر از سال 1939 كشور گشايي خود را با راه اندازي جنگ دوم جهاني و تسخير هلند توسعه داد . آلمان سپس به فرانسه حمله برد و آن را به تصرف خويش در آورد . به گفته برخي از مورخين اين جنگ در پانزدهم اوت و به گفته بر خي ديگر با تسليم شدن ژاپن در چهاردهم اوت 1945 م پايان يافت . كشته شدگان جنگ جهاني دوم سي ونه ميليون نفر اعلام شده اند كه كشور شوروي سابق با هفده و نيم ميليون نفر بيش از همه كشور ها و آمريكا با سيصد هزار نفر كمتر از سايرين كشته داد .



آغازجنگ هاي صليبي :

از مهمترين وقايع تاريخي ، جنگ هاي صليبي است كه مسيحيان براي گرفتن بيت المقدس از دست مسلمانان در قرن هاي يازده و دوازده ميلادي به آن دست زدند . جنگ هاي صليبي هشت جنگ است كه نخستين آنها در چنين روزي در سال 1095 ميلادي به وقوع پيوست .در جنگ اول و چهارم هيچيك از پادشاهان اروپا دخالت نداشتند و فقط اشراف و اصيل زادگان شركت كردند . شش جنگ ديگر توسط پادشاهان كشور هاي گوناگون فرماندهي مي شد . در جنگ نخست مسيحيان بيت المقدس را گرفتند و دولتي فرانسوي تشكيل دادند. در جنگ دوم لويي هفتم پادشاه فرانسه و كنراد سوم امپراطور آلمان شركت كردند و ليكن شكست خوردند و بيت المقدس را از دست دادند .



جنگ سوم را فردريك ، فيليپ آگوست و رچارد شير دل آغاز كردند و موفق به تصرف بيت المقدس نشدند . جنگ چهارم را نيز اصيل زادگان فرانسوي آغاز كردند و كاري از پيش نبردند . جنگ هاي ديگر صليبي هيچيك به نفع عيسويان تمام نشد .

روز استقلال كره جنوبي :



كره ، كشوري كوهستاني ، در مشرق آسياست كه قسمت جنوبي شبه جزيره زير مدار سي و هشت در جه قرار گرفته است و تنگه آبي كره آن را از ژاپن جدا مي سازد .مساحت اين كشور يك هفدهم مساحت ايران است . نژاد مردم آن زرد و اكثر آنان پيرو آيين بودا هستند . زبان رسمي اهالي اين كشور كره اي است و نوع حكومت آن ، جمهوري . اين كشور در چنين روزي در سال 1945 ميلادي مستقل شد . همچنين چنين روزي همه ساله به عنوان روز رهايي كره از قوانين استعماري ژاپن در اين كشور گرامي داشته مي شود .



روز استقلال هند :



اين كشور در جنوب آسيا در ساحل شمالي اقيانوس هند بين پاكستان و بنگلاش واقع شده و سلسله جبال هيماليا آن را از چين جدا مي سازد . مساحت آن دو برابر ايران است. نژاد مردم اين كشور سفيد آريايي ، سياه دراويدي و زرد است . زبان رايج ميان آنان هندي ( سانسكريت ) است و برخي از آنان به زبانهاي انگليسي و فارسي نيز تكلم مي كنند . اكثر اهالي اين سرزمين از دين هندو و اسلام پيروي مي كنند و عده اندكي ازآنان پيرو ادياني چون بودا ، مسيحيت و زرتشت اند . نوع اين كشور جمهوري متحده است . هند در چنين روزي در سال 1947 ميلادي از انگلستان مستقل شد . اين كشور در عين حال عضويت خود را در سازمان كشور هاي مشترك المنافع حفظ كرده است . پايتخت هند ، دهلي نو نام دارد .



روز استقلال كنگو :



كنگو كشوري است نيمه كوهستاني در منطقه استوايي آفريقاي غربي بين زئير ، كامرون و گابون كه در ساحل شرقي خليج گينه قرار دارد . مساحت آن يك پنجم مساحت ايران است . نژاد مردم اين كشور سياه ، سفيد و دو رگه است و زبان رايج ميان آنان زبان فرانسوي است . اكثر مردم اين كشور پيرو اديان اسلام و مسيحيت اند و عده اي نيز بت پرست مي باشند . نوع حكومت اين كشور جمهوري خلق است . كنگو در چنين روزي در سال 1960 ميلادي از فرانسه مستقل شد و در بيست سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت اين كشور برازاويل نام دارد .



روز استقلال بحرين :

بحرين مجمع الجزايري است در جنوب خليج فارس كه مساحت آن يك دو هزار هفتصد و شصت و پنجم ايران است . نژاد مردم آن سفيد ( سامي ، آريايي ) است و اكثرا پيرو دين اسلام بوده و به زبانهاي عربي و فارسي گفتگو مي كنند . نوع حكومت اين كشور مشروطه سلطتي است . اين كشور در چنين روزي در سال 1971 ميلادي از انگلستان مستقل شد و در تاريخ بيست و يكم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت آن منامه نام دارد .



تقسيم كشور كره :



