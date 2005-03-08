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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۲۶

در رايزني هاي "شاباك" با ابومازن انجام گرفت:

تلاش اسراييل براي آزادي يكي از طراحان عمليات ترور عبدالعزيز الرنتيسي

تلاش اسراييل براي آزادي يكي از طراحان عمليات ترور عبدالعزيز الرنتيسي

دستگاه اطلاعاتي اسراييل موسوم به "شاباك" طي رايزني هاي گسترده با تشكيلات حكومت خودگردان فلسطين در صدد است آزادي تعدادي از زندانيان فلسطيني از زندان هاي اسراييلي را با ازادي "محمد قينص" و فرزندش مبادله كند.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، "محمد قينص" يكي از افرادي است كه به سبب كمك به ترور عبدالعزيز الرنتيسي ازسوي حكومت خودگردان به اعدام محكوم شده است. هم اكنون صلاحيت امضاء حكم اعدام و يا عفو وي در اختيار "ابومازن" مي باشد.

دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي اسراييل براي كسب خبر از داخل حكومت خودگردان و مناطق اشغالي اقدام به ايجاد تشكيلاتي متشكل از اعراب نفوذي كرده و به موفقيت هايي نيز دست يافته اند كه مهمترين آنها تصفيه و از بين بردن رهبران و كادرهاي برجسته فلسطيني و از جمله ترور شيخ احمد ياسين در بهار امسال بود كه به كمك اطلاعات و اخبار اين افراد صورت پذيرفت.

کد مطلب 163840

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