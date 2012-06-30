دوره های آموزشی کتاب های پایه دوم و ششم ابتدایی ویژه معلمان آغاز شد

رضا الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این دوره در مرکز آموزشی نیروی انسانی شهید کامیاب مشهد برای 200 مدرس آموزش دیده در تهران با تشکیل جلسات توجیهی و هماهنگی برگزار شده است.

وی بیان داشت: معاونین پژوهش ادارات و مناطق، مسئولان نیروی انسانی و ضمن خدمت، همچنین مدرسان دروس این پایه ها نیز در جلسات همسویی شرکت کردند.

وی تصریح کرد: این مدرسان دوره های 56،32 و 40 ساعته را گذرانده و هم اکنون آماده اند تا برای 11هزار معلمان پایه های یاد شده کلاس آموزش برگزار کنند.

الهی اظهار داشت: تمام کتابهای پایه دوم ابتدایی تعویض و دوره ششم نیز جدید چاپ می شود.

وی بیان کرد: معلمان پایه ششم 104 ساعت آموزش کتب جدید و 8 ساعت آموزش برنامه درسی ملی و آموزگاران پایه ششم 180 ساعت آموزش تدریس کتب و 8 ساعت برنامه درسی می آموزند.