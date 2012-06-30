سقوط آزاد قیمت دلار و سکه در بازار تهران/ دلار 1958 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار که روز پنجشنبه تا 2060 تومان هم افزایش یافت، امروز شنبه تاکنون به 1958 تومان کاهش یافته است.
سایر ارزها نیز امروز نسبت به روز پنجشنبه با کاهش قیمت مواجه شدند. هماکنون در بازار تهران قیمت یورو 2500 تومان، پوند 3075 تومان و درهم امارات 534 تومان فروخته میشود.
در همین حال، قیمت انواع سکه هم امروز شنبه در بازار تهران نسبت به روز پنجشنبه کاهش یافتند. برهمین اساس، قیمت هر قطه سکه تمام طرح قدیم 754 هزار تومان، طرح جدید 750 هزار تومان، نیم سکه 376 هزار تومان و ربع سکه 194 هزار تومان است.
این در حالی است که قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی به 1600 دلار رسیده است که نسبت به هفته گذشته افزایش بیش از 25 دلاری نشان میدهد. هر گرم طلای 18 عیار امروز در بازار تهران بیش از 75 هزار تومان است.
البته احتمال کاهش قیمتها در بازار ارز و سکه در ساعات آینده نیز وجود دارد.
نظر شما