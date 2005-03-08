سجاد برزي با شيرازي ها به توافق نرسيد

به گزارش خبرنگار " مهر" نماينده شيراز در ليگ برتر كشتي فرنگي كه در دور رفت اين رقابت ها تاكنون به جز شكست حاصل ديگري نداشته ، قصد داشت تا با به خدمت گرفتن چند كشتي گير مطرح ، ناكامي هاي دور رفت را در دور برگشت جبران كند.

شيرازي ها قصد داشتند سجاد برزي ، نفر چهارم المپيك 2004 آتن را به خدمت بگيرند اما اختلاف نظر برسر مبلغ قرارداد باعث شد تا برزي همچنان بدون تيم بماند.

برزي براي كشتي گرفتن در دور برگشت ليگ برتر و براي سه هفته به روي تشك رفتن خواهان مبلغ شش ميليون تومان شده است اما مسئولان تيم هتل چمران شيراز حاضرند براي هر كشتي برزي يك ميليون تومان به او بپردازند و نه بيشتر!

با اين تفاسيرپديده كشتي فرنگي ايران در المپيك آتن همچنان بدون تيم باقي مانده است و نمي تواند در ليگ برتر كشتي فرنگي به ميدان برود.