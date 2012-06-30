16 دانش آموز البرزی در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی قنبر هراتی با اعلام این خبر افزود: به طور کلی از کرج 161 دانش آموز در رشته های نجوم، کامپیوتر، ریاضی، فیزیک، زیست شناسی و شیمی در این دوره از مسابقات به رقابت پرداختند که 16 نفر موفق به دریافت رتبه های برتر شدند.



در سوابق علمی این دانش آموزان کسب مدالهای زرین طلا، نقره و برنز در المپیادهای جهانی و کشوری در رشته های مختلف به چشم می خورد.

افتخارآفرینی هنرجویان االبرز در دوازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی آذر بایجان شرقی

مدیر ناحیه سه آموزش و پرورش شهرستان کرج گفت: هنرجویان هنرستان های شاخه کار دانش آموزش و پرورش استان البرز در دوازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی در آذربایجان شرقی، رتبه های برتر کشوری را کسب کردند.

احمدعلی قنبرهراتی، اصغر قمری رتبه اول کشور در رشته طلا و جواهر سازی از هنرستان امامت ناحیه 4 کرج، سمانه مسعودی رتبه سوم کشور در رشته معرق از هنرستان علامه امینی ناحیه 3 کرج و عاطفه سردار زاده رتبه سوم کشور در رشته تصویر برداری از هنرستان شهدای مکه ساوجبلاغ، کسب کردند.

آموزش وپرورش استان البرز به استقبال مهر 91 می رود



ستاد پروژه مهر به طور اختصاصی زمینه های مختلف بازگشایی مدارس را مدیریت وبرنامه ریزی می کند.

ستاد پروژه مهر متشکل از 5 کمیته به قرار کمیته تعمیر و تجهیز با مسئولیت منوچهر شفیعی معاون پشتیبانی، کمیته تائید صلاحیت با مسئولیت رمضان میر تقی رئیس اداره حراست، کمیته نظارت وارزشیابی با مسئولیت احمد یاری- رئیس اداره ارزیابی عملکرد کمیته ساماندهی با مسئولیت رضا فلا حتکار- معاون پژوهشی و کمیته توجیه و تبلیغ با مسئولیت حمید رضا آقا صفری- مشاور مدیر کل و رئیس اداره روابط عمومی است.



دبیر ستاد پروژه مهر91 بیژن اعلایی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان البرز است.



118 کلاس در س در البرز آماده میزبانی از مسافران فرهنگی تابستان 91



ستادهای اسکان فرهنگیان در تابستان 91 در خدمت مسافران عزیز فرهنگی است.



براساس این گزارش 9 ستاد اصلی در سطح استان و 19 آموزشگاه و 118 کلاس آماده برای اسکان همکاران فرهنگی است.



تمامی امکانات رفاهی مربوط به اسکان فرهنگیان تهیه شده وهمکاران اداره کل و مناطق استان البرز برای میزبانی مسافران در آمادگی کامل به سر می برند.



اسامی و شماره تلفن ستادهای اسکان در فایل ضمیمه این خبر در سایت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز موجود است.