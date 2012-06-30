یزد؛ صاحب شکوهمندترین تمدن ایرانی/ روستاهایی که خالی از سکنه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد صبح شنبه در این مراسم از یزد به عنوان شهری به قدمت تاریخ یاد کرد و اظهار داشت: سرزمین یزد صاحب یکی از شکوهمندترین و درخشان ترین میراث های فرهنگ و تمدن کهن ادوار مختلف تاریخی ایران است.

محمدرضا ملک ثابت با اشاره به حضور باشکوه اساتید، صاحبنظران و علاقمندان به فرهنگ و تاریخ یزد، افزود: برپایی این نشست ها و بررسی ابعاد تاریخی و ویژگی های خاص این دیار، نقش مهمی در انتقال هویت تاریخی یزد به نسل جدید یزدی ها دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: در نشست های آینده نیز با حضور اساتید برجسته استان و مدیران مرتبط در دستگاه های اجرایی، ابعاد دیگری از فرهنگ غنی یزد مورد کنکاش قرار گیرد.

مدیرکل امور روستایی استانداری نیز در سخنانی از برگزارکنندگان این همایش، به تبیین ساختار روستاها در گذشته و امروز پرداخت و افزود: متاسفانه به دلیل آنکه مسئولیت امور روستایی برعهده چند ارگان است، شاهد بروز مشکلاتی در سطح روستاها بوده ایم.

محمدحسین امامی با اشاره به گذشته آباد روستاها گفت: در نگاهی اجمالی به آمار نفوس و مسکن، شاهد خالی شدن روستاها از سکنه هستیم که اگر برای حل این معضل تلاشی نکنیم از لحاظ مختلف، جامعه آسیب خواهد دید.

وی بروز برخی مشکلات اقتصادی و تورم را ناشی از کم شدن فعالیت های کشاورزی در روستاها دانست و خواستار توجه بیشتر به روستاها شد.

امامی در بخش دیگری از سخنانش برگزاری این همایش ها را فتح بابی در رفع موانع رشد جامعه دانست و بیان داشت: با استفاده از اهداف این نشست ها و با بهره گیری از نظرات شرکت کنندگان در جهت بازگشت آبادی و عمران به روستاها تلاش مستمر صورت پذیرد.

پروفسور پاپلی یزدی، سخنران ویژه این مراسم نیز با اشاره به گذشته درخشان استان یزد، برگزاری این جلسات را در حفظ هویت یزدی و انتقال فرهنگ های دیرین به آیندگان مثبت ارزیابی کرد و افزود: سرزمین آبا و اجدادی ما دارای پیشینه ای بلند و غنی است که باید در تلاش و همتی گروهی، مفاهیم سترگ و عظیم زندگی نیاکان را به نسل جدید معرفی کنیم.

این استاد برجسته جغرافیای ایران، همچنین با ممتاز خواندن سابقه مدنیت و فرهنگ یزدی ها در تاریخ و جغرافیای ایران افزود: اراده و ابتکار یزدی ها طبیعت خشن و ناآرام کویر را به خدمت خود درآورد و از فراوان ترین و ارزان ترین ودیعه زمین یعنی خاک، شکوهمندترین و بی نظیرترین آثار معماری و جغرافی جهان را در قالب بناهای خشتی آفرید.

عضو اصلی کمیسیون جغرافیای فرهنگی انجمن جغرافیدانان دنیا در ادامه با برشمردن ویژگی های بارز این دیار خواستار توجه و اهتمام عاجل مسئولان در انتقال فرهنگ غنی و پربار یزد به نسل جدید شد.

وی با اشاره به زندگی پر از صفای گذشته گفت: در قدیم هرچه بود صفا بود و محبت و خانواده ها به دور از کینه و کدورت با هم و در کنار هم زندگی می کردند.

پروفسور پاپلی وجود مساجد و تکایای قدیمی در استان یزد را نشانه ای از دیانت مردمان این دیار دانست و افزود: مساجد و حسینیه ها در مرکز شهر قرار داشت و این سبب حضور انبوه مردم در مساجد بود.

وی جغرافیای طبیعی و اجتماعی یزد باستان را مورد بررسی قرار داد و خواستار توجه مسئولان شهرسازی به سبک معماری و ساخت و ساز گذشته شد.

رئیس انجمن علمی صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به حضور استاد پاپلی یزدی در این نشست اظهار داشت: امید است با حضور فرهیختگان و اساتید مجرب استان، برای شناساندن مفاهیم بلند تاریخ این دیار به نسل جدید بیش از پیش موفق باشیم.

محمد فرح با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی گذشته، به سابقه درخشان یزد اشاره و تلاش و پشتکار یزدی ها را ستود.

وی آبادانی استان را ناشی از ابتکار و کوشش های بی وقفه گذشتگان دانست و توجه جوانان به قناعت و امیدواری گذشتگان و الگوبرداری از آن را خواستار شد.

باقر دهقان، شاعر گرانقدر یزدی و معلم پروفسور پاپلی در ایام تحصیل، اشعار و سروده هایی در وصف یزد قرائت کرد و درباره نشست های یزدشناسی گفت: چون استنباط بنده این است که تاسیس و ابداع این نشست ها با حسن نیت همراه است، حتما نتایج بسیار خوبی در پی خواهد داشت و اثرات مفید آن بازگو خواهد شد و گذشت روزگار ارزش والای آن را خواهد ستود.

همچنین در این نشست دکتر داریوش مهرشاهی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در سخنانی از شخصیت پروفسور پاپلی تمجید کرد.

این استاد برجسته جغرافیا، یزد را در گذشته از مراکز مهم تجارت ایران دانست و افزود: این موقعیت تجاری سبب شده بود تا کاروان سراهای متعددی در منطقه احداث شود که برخی از آنها هنوز هم دیده می شوند.

وی همچنین از برگزارکنندگان این همایش خواست با توجه به اهمیت موضوع، این نشست در ماه بعد نیز به موضوع جغرافیای فرهنگی یزد بپردارد.

نخستین نشست از سلسله نشست های ماهانه یزدشناسی با عنوان میراث مکتوب استان یزد در اردیبهشت ماه سال جاری در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد برگزار شده بود.

مقرر شد نشست سوم با موضوع "یزد، آب و قنات" اواخر تیرماه در مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در یزد برگزار شود.