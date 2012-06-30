شعبان مقدمه ورود به ماه مهمانی خداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی پیش از ظهر شنبه در جمع مدیران شهرستانی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: ماه شعبان فرصت مناجات با خدا در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان است.

وی با اشاره به موالید خجسته و بزرگ ماه شعبان به ویژه ولادت باسعادت یگانه منجی عالم بشریت، اضافه کرد: شناخت صحیح از مقوله مهدویت و انتظار، نیاز امروز جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بروز و ظهور معاصی در جامعه را ناشی از کم شدن ارتباط با خدا و معنویات خواند و با تاکید بر عدم غفلت از انس با ادعیه و اذکار اهل بیت(ع)، افزود: هر لحظه که از یاد خدا غافل شده ایم ارتکاب به گناه افزایش یافته است.

وی نقش ادارات تبلیغات اسلامی در ترویج فرهنگ انس با معنویات و آموزه های دینی را محوری و تعیین کننده خواند و ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت ماه مبارک رمضان در این خصوص، افزود: تبلیغات اسلامی و کارشناسان دینی باید بیش از گذشته اقدامات موثری در ترویج معنویات انجام دهند.

حجت الاسلام عظیمی همچنین با اشاره به اقامه فریضه نماز صبح در 2 درصد مساجد آذربایجان شرقی، این میزان را غیرقابل قبول دانست و گفت: باید با همت مسئولان تبلیغات اسلامی شهرستان ها و همکاری مسئولان دستگاه های اداری دیگر، شمار مساجدی که نماز صبح در آن ها اقامه می شود، افزایش یابد.

وی در ادامه ارائه گزارش های منسجم و به موقع توسط مسئولان ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: تحقق این مهم که مورد سفارش رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز هست، منجر به تدوین و اجرای برنامه های اصولی خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، همچنین گفت: مجموعه تبلیغات اسلامی باید در حوزه فرهنگی خود را در خط مقدم و تنهاترین متولی بداند و از عملکرد ناقص به امید انجام امورات این حوزه توسط دستگاه های دیگر به جد خودداری کند.

وی، عزم سازمان تبلیغات اسلامی در ارتقای شاخص های فرهنگی به ویژه شاخص های قرآنی را یادآور شد و در عین حال گفت: باید در اختصاص بودجه های این بخش، خروجی ها در قبال هزینه ها مشخص شود.

حجت الاسلام عظیمی تاکید کرد: مفاهیم قرآنی باید در جامعه کاربردی شود و از اینرو ارزشیابی خروجی برنامه های مربوط به این بخش باید با همین معیار سنجش و مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، تخصیص اعتبار برای تولید نرم افزارهای قرآنی منطبق با استانداردهای جهانی و نیز تربیت قراء بین المللی باید در اولویت، هزینه های مربوط به اعتبارات قرآنی باشد.

وی دقت در هزینه کرد اعتبارات اختصاص یافته به مجموعه تبلیغات اسلامی را محدود به بودجه های فرهنگی ندانست و با بیان اینکه این دقت باید در اعتبارات تمام بخش ها مورد توجه قرار گیرد، گفت: تحقق شاخص های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی که مورد کارشناسی علمی قرار گرفته اند، ضرورت دارد.