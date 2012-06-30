زنده بودن اصفهان به مدیریت صحیح آب نیازمند است

ابوالفضل قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه احیای رودخانه زاینده‌رود نه تنها برای اصفهانی‌ها بلکه برای تمام کشور اهمیت دارد، اظهار داشت: صرفه‌جویی در آب مصرفی مورد نیاز در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها ضروری‌تر است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 80 تا 90 درصد آب‌های موجود در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اضافه کرد: استفاده از سیستم‌های تحت فشار و مکانیزه آبیاری میزان مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش می‌دهد و صرفه‌جویی در آب مصرفی در بخش کشاورزی سبب تأمین آب مورد نیاز در سایر بخش‌ها می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه کشاورزان باید از کاشت محصولاتی که به آب بسیاری نیاز دارند جلوگیری کنند، بیان داشت: در حال حاضر کاشت محصولات پر مصرف مقرون به صرفه نیست و با توجه به خشکسالیهای پی در پی، زنده بودن اصفهان و زاینده‌رود به مدیریت صحیح آب نیاز دارد.

وی افزود: در بخشهای صنعتی نیز تصفیه مجدد آب و به گردش درآوردن آن سبب صرفه‌جویی در آب مصرفی می‌شود.

قربانی با تاکید بر اینکه در بخش شرب نیز شهروندان باید به چگونگی مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آب توجه لازم داشته باشند، تصریح کرد: شهروندان باید در زمینه استحمام و موارد بهداشتی خود به مدیریت صحیح مصرف آب بپردازند.

