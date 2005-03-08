وزير خارجه تركيه قول داد در مورد سركوب تظاهرات استانبول تحقيق كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پس از سفر " اولي رن" كميسر گسترش اتحاديه اروپايي به منظور بررسي روند اصلاحات در تركيه در راستاي عضويت اين كشور در اتحاديه اروپايي به آنكارا، روز يكشنبه مصادف با روز زن تظاهرات گسترده زنان در استانبول توسط نيروهاي پليس سركوب شد.

سركوبي اين تظاهرات در روز زن موجب انتقاد شديد اتحاديه اروپايي از مقامات تركيه كه در تلاش براي پيوستن به اين اتحاديه هستند، شد.

مقامات اتحاديه اروپايي در بروكسل بلافاصله پس ازسركوبي تظاهرات زنان توسط نيروهاي پليس تركيه با انتشار بيانيه اي اعلام كردند: " ما از مشاهده تصاوير ضرب و شتم زنان و جوانان تظاهركننده توسط نيروهاي پليس تركيه در استانبول شوكه شديم."

عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه با غيرقانوني عنوان كردن تظاهرات روز يكشنبه در استانبول با اظهار تاسف اذعان كرد كه نيروهاي پليس براي متفرق كردن مردم از باتوم و گازهاي اشك آور استفاده كرده بودند.

عبدالله گل با شركت در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با " اولي رن" كميسر گسترش اتحاديه اروپايي قول داد كه پيرامون اين مسئله تحقيقات لازم انجام شود.

متذكر مي گردد كه يك هيئت سه نفره از نمايندگان بلندپايه اتحاديه اروپا براي گفتگو با مقامات تركيه درحال حاضردرآنكارا بسر مي برند. اولي رن، كميسر گسترش اتحاديه اروپا، ژان آسلبورن وزير خارجه لوكزامبورگ ودنيس مك شين، وزير اموراروپايي انگليس در اين هيئت عضويت دارند.

پس از آنكه اتحاديه اروپا تصميم گرفت از سوم اكتبر2005 مذاكره با تركيه بر سر عضويت اين كشور را آغاز كند، اين نخستين بار است كه چنين ديداري صورت مي گيرد.

هيات سه نفره اتحاديه اروپا در يك بيانيه مشترك اعلام كرد: "ما با ديدن تصاويري كه پليس را در حال ضرب و شتم زنان و جواناني نشان مي داد كه در استانبول تظاهرات مي كردند، بهت زده شديم."

نمايندگان اتحاديه اروپا افزودند: "ما خشونت را در هر شكلي محكوم مي كنيم زيرا تظاهرات بايد مسالمت آميز برگزار شود."