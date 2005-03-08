يك دختر دانش آموز كرجي رييس مجلس دانش آموزي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران اعظم كريمي هم اكنون در دبيرستان شايستگان ناحيه يك كرج تحصيل مي كند.

گفتني است وي در دور اول مجلس دانش آموزي نيز به عنوان نماينده دانش آموزي انتخاب شد و در حال حاضر نيز بالاترين راي را براي رياست مجلس دانش آموزي به خود اختصاص داد.

همچنين سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران با ارائه گزارشي در بررسي تخصصي از آثار 49 نفر از پژوهشگران واجد شرايط ، تعداد 7 نفراز پژوهشگران برتر سال 83 را معرفي كرد.

در اين آثار مواردي از قبيل محتوا ، تعداد كتب كد دارو تعداد مقالات منتشر شده در نشريات تخصصي مورد ارزيابي قرار گرفت و دكتر سيد احمد رضا يگاني فر از منطقه پيشوا ، دكتر حسين يزدي از سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران ، پرويز محمد صلاحي اعظمي از مركز تربيت معلم شهيد مفتح شهر ري ، مهندس صياد نصيري از منطقه دماوند ، سيروس برنا از منطقه كهريزك، صادق علاماتي از مركز تربيت معلم شهيد مفتح شهرري و سكينه عليزاده از منطقه رباط كريم به عنوان پژوهشگران برتر معرفي شدند.