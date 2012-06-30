بازدید نیم میلیونی از نمایشگاه صنایع دستی جاده ابریشم

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود : در 5 روزی که نمایشگاه صنایع دستی جاده ابریشم دایر بود بیش از نیم میلیون نفر از کشورهای مختلف از این نمایشگاه دیدن کردند که آمار بازدید بسیار خوبی را به خود اختصاص داده است.



وی ضمن تاکید بر افزایش نمایشگاه هایی از نوع صنایع دستی جاده ابریشم گفت : زمان برگزاری این نمایشگاه بسیار خوب بود و با توجه به آماری که آمارگیران ورودی شهر در اختیار سازمان میراث فرهنگی گذاشتند ، این تعداد بازدید کارنامه خوبی را برای استان آذربایجان شرقی رقم زد.



محمدی در ادامه سخنان خود گفت : استقبال دور از انتظار مردم از نمایشگاه صنایع دستی جاده ابریشم ما را بر آن داشت تا زمان برگزاری این نمایشگاه را تمدید کنیم ولی بنابه دلایلی نظیر عدم اسکان مناسب و ایاب و ذهاب غرفه داران تمدید نمایشگاه عملی نشد.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی ضمن تشکر از مردم در بازدید از این نمایشگاه ابراز کرد : وجود بیشتر رشته‌های صنایع دستی کشور از استان‌های مختلف و نیز علاقه‌ای که در مردم برای آشنایی و خید این صنایع وجود دارد می‌تواند یکی از علت‌های اصلی اقبال مردم به این نمایشگاه به شمار رود.



محمدی اظهار داشت : در طول پنج روز برگزاری این نمایشگاه تعداد زیادی از مقامات استانی و کشوری از این نمایشگاه دیدن کردند که نظر قریب به اتفاق آنها نسبت به این نمایشگاه مثبت بوده و خواستار برگزاری سالانه چنین نمایشگاهی بودند.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود گفت: اگر این نمایشگاه در تقویم نمایشگاهی کشور ثبت شود بازدید از این نمایشگاه ها روزبه روز افزایش یافته و باعث پیشرفت گردشگری استان و صنایع دستی کشور است.

نمایشگاه جاده ابریشم در حاشیه همایش دو روزه بین المللی بازرگانان جاده ابریشم با حضور نمایندگانی از 15 کشور، سوم و چهارم تیر برگزار شد.