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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

محمدی عنوان کرد:

پایان تیرماه آخرین مهلت تحویل اظهارنامه های مالیاتی در کهگیلویه و بویراحمد

پایان تیرماه آخرین مهلت تحویل اظهارنامه های مالیاتی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مودیان مالیاتی تا پایان تیرماه جاری مهلت دارند اظهار نامه های مالیاتی سال 90 خود را به واحدهای مالیاتی محل سکونت خود تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دوست محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مهلت قابل تمدید نیست و مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتها، اصناف، رانندگان وسائط نقلیه عمومی، صاحبان موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی، هنری و ورزشی، مدارس غیرانتفاعی، موسسات خیریه و نگهداری معلولان و مالکان املاک باید به صورت الکترونیکی و یا با مراجعه به سایت بانکها نسبت به تکمیل و تسلیم اظهار نامه مالیاتی خود اقدام کنند.

مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: در صورت تکمیل و تسلیم فرم اظهار نامه مالیاتی این افراد در موعد مقرر، معادل پنج درصد مالیات سه سال متولی آنها به عنوان جایزه خوش حسابی به آنها تعلق خواهد گرفت.

محمدی تاکید کرد: در صورت عدم پرداخت مالیات برای اشخاص حقوقی مشمولان بندهای الف و ب ماده 95 جریمه ای معادل 40درصد و بند ج این ماده، معادل 10 درصد جریمه در نظر گرفته می شود.

وی افزود: چنانچه افراد درآمد واقعی خود را در اظهار نامه مالیاتی خود قید نکنند، 40 درصد جریمه می شوند.

کد مطلب 1638502

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