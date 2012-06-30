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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

محمدی:

کانون‌های پرورشی محلات در تمام مدارس کشور ایجاد می‌شوند

کانون‌های پرورشی محلات در تمام مدارس کشور ایجاد می‌شوند

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: کانون‌های فرهنگی و پرورشی محلات از ابتدای مهرماه سال جاری با حمایت کانون مرکزی هر شهرستان در تمامی مدارس کشور ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم محمدی قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره دختران در اردوگاه کشوری شهیدرجایی نیشابور اظهاکرد: کانون‌های محله در مدارس با هدف ارائه خدمات بهتر ایجاد می‌شود و سیاست آموزش و پرورش بالا بردن ظرفیت کانون‌های فرهنگی و پرورشی در کشور است.

وی اظهار داشت: حمایت از استعدادهای دانش‌آموزاندر سطح کلان یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش است و برای این موضوع اعتباراتی پیش‌بینی می‌شود که حمایت بهتری صورت گیرد.

وی بیان کرد: در جشنواره‌های فرهنگی و هنری آینده، برنامه‌ها و موضوعاتی که بازخورد بیرونی و آثار کمی دارد، حذف می‌شود.

وی افزود: از تراکم جشنواره‌های ملی در یک استان خاص پرهیز شده و از ظرفیت تمام استان‌ها استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال نیز به جای یک استان در پنج استان برنامه‌ها توزیع شده است، گفت: در سال آینده این مسابقات در 10 استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1638507

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