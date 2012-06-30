به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم محمدی قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره دختران در اردوگاه کشوری شهیدرجایی نیشابور اظهاکرد: کانونهای محله در مدارس با هدف ارائه خدمات بهتر ایجاد میشود و سیاست آموزش و پرورش بالا بردن ظرفیت کانونهای فرهنگی و پرورشی در کشور است.
وی اظهار داشت: حمایت از استعدادهای دانشآموزاندر سطح کلان یکی از برنامههای آموزش و پرورش است و برای این موضوع اعتباراتی پیشبینی میشود که حمایت بهتری صورت گیرد.
وی بیان کرد: در جشنوارههای فرهنگی و هنری آینده، برنامهها و موضوعاتی که بازخورد بیرونی و آثار کمی دارد، حذف میشود.
وی افزود: از تراکم جشنوارههای ملی در یک استان خاص پرهیز شده و از ظرفیت تمام استانها استفاده میشود.
وی با بیان اینکه امسال نیز به جای یک استان در پنج استان برنامهها توزیع شده است، گفت: در سال آینده این مسابقات در 10 استان برگزار میشود.
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