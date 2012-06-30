کتاب «هویت دینی جوانان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب« هویت دینی جوانان» با توجه به تحول در ارزش‌های مذهبی جوانان و نوجوانان با اهداف شناخت میزان تمایلات دینی جوانان و نوجوانان، شناخت دین‌گریزی به عنوان یک مسأله اجتماعی، آسیب‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر در ایران پس از انقلاب، شناخت مبانی نظری آسیب‌شناسی تبلیغ دینی در میان نوجوانان و جوانان، گونه‌شناسی انواع دین‌داری و دین گریزی و... منتشر شده است.

این کتاب شامل 9 مقاله با عناوین: «ضرورت شناخت ریشه‌های نابسامانی فرهنگی»، «دین‌گرایی و یا دین‌گریزی جوانان»، «تبیین نظری تمایلات دینی جوانان و نوجوانان»، «سنخ‌شناسی انواع دین‌داری مقدمه‌ای بر تحلیل جامعه‌شناختی»، «جامعه قدسی واکنشی و تخریب قلمروی دینی»، «مبانی نظری و مفهومی آسیب‌شناسی تبلیغ دینی در میان نوجوانان و جوانان»، «گریز از کدام دین»، «آسیب‌شناسی تاریخی دین داری» و «تمایلات دینی و ارتباطات جنسی در جامعه کنونی» است.

کتاب «هویت دینی جوانان» به همت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با همکاری «مؤسسه تحقیقات اجتماعی کندوکاو» با شمارگان 3000 نسخه در 330 صفحه و با قیمت 5900 تومان منتشر شده است.

