  1. دين، حوزه، انديشه
۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

کتاب «هویت دینی جوانان» منتشر شد

کتاب «هویت دینی جوانان» منتشر شد

کتاب «هویت دینی جوانان» به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) در شمارگان 3000 نسخه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب« هویت دینی جوانان» با توجه به تحول در ارزش‌های مذهبی جوانان و نوجوانان با اهداف شناخت میزان تمایلات دینی جوانان و نوجوانان، شناخت دین‌گریزی به عنوان یک مسأله اجتماعی، آسیب‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر در ایران پس از انقلاب، شناخت مبانی نظری آسیب‌شناسی تبلیغ دینی در میان نوجوانان و جوانان، گونه‌شناسی انواع دین‌داری و دین گریزی و... منتشر شده است.

این کتاب شامل 9 مقاله با عناوین: «ضرورت شناخت ریشه‌های نابسامانی فرهنگی»، «دین‌گرایی و یا دین‌گریزی جوانان»، «تبیین نظری تمایلات دینی جوانان و نوجوانان»، «سنخ‌شناسی انواع دین‌داری مقدمه‌ای بر تحلیل جامعه‌شناختی»، «جامعه قدسی واکنشی و تخریب قلمروی دینی»، «مبانی نظری و مفهومی آسیب‌شناسی تبلیغ دینی در میان نوجوانان و جوانان»، «گریز از کدام دین»، «آسیب‌شناسی تاریخی دین داری» و «تمایلات دینی و ارتباطات جنسی در جامعه کنونی» است.

کتاب «هویت دینی جوانان» به همت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با همکاری «مؤسسه تحقیقات اجتماعی کندوکاو» با شمارگان 3000 نسخه در 330 صفحه و با قیمت 5900 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1638511

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